Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup : le spectacle familial à voir au Théâtre Essaïon

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Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup est un spectacle jeune public drôle, interactif et résolument moderne à découvrir jusqu’au 30 juillet 2026 au Théâtre Essaïon, à Paris. Inspirée du célèbre conte de Charles Perrault, cette adaptation pleine d’humour inverse les rôles et invite les enfants à rire, chanter, danser… et même devenir acteurs de l’histoire.

Une version moderne et pleine d’humour du célèbre conte

Et si le Grand Chaperon Rouge n’était pas celui que l’on imagine ?

Dans cette adaptation libre du conte de Charles Perrault, les repères sont totalement bousculés. Le Grand Chaperon Rouge devient un personnage capricieux, colérique et parfois un peu maladroit. Face à lui, le Petit Loup se révèle timide, sensible, amoureux des fleurs… mais aussi particulièrement farceur.

Ce renversement des rôles offre une lecture plus actuelle, plus tendre et surtout beaucoup plus optimiste du célèbre conte.

Un spectacle interactif où les enfants deviennent les héros

Impossible de rester simple spectateur. Tout au long de la représentation, les jeunes spectateurs sont invités à participer. Ils chantent, dansent, répondent aux personnages et contribuent à faire avancer l’histoire.

Le rythme est soutenu, les situations comiques s’enchaînent et l’énergie des comédiens embarque toute la salle. Parents comme enfants passent un moment complice dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer cet été

Avec son humour accessible, son univers coloré et son interaction permanente avec le public, Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup séduira aussi bien les plus petits que leurs accompagnateurs.

Une belle idée de sortie familiale pendant les vacances d’été, à partager au cœur de Paris.

Infos pratiques

Théâtre Essaïon – 6 rue Pierre-au-Lard, Paris 4ᵉ

Public : jeune public et familles

Tarif : 12,95 €

Réserver

Dates et horaires des représentations Vacances d’été – Du 1ᵉʳ au 19 juillet 2026 Les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 16 h Les mardis et mercredis à 14 h 20 Relâches : jeudi 2 juillet et vendredi 3 juillet

Du 21 au 26 juillet 2026 Du mardi au vendredi à 17 h Les samedis et dimanches à 16 h

Du 24 au 31 août 2026 Les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches à 16 h

Du 5 septembre au 4 octobre 2026 Les samedis, dimanches et mercredis à 16 h Exception : mercredi 23 septembre à 14 h 20

Dernière représentation : dimanche 4 octobre 2026.

🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup ? ✨ Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, sans hésiter. Cette relecture du conte de Perrault est vive, drôle et particulièrement bien pensée pour le jeune public. Les enfants ne restent jamais passifs et participent tout au long du spectacle, ce qui crée une ambiance joyeuse et très conviviale. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les enfants, les familles, les grands-parents et tous ceux qui aiment les spectacles interactifs remplis d’humour et de bonne humeur. ⏳ Durée / rythme

Le spectacle avance à un rythme soutenu. Les scènes s’enchaînent rapidement entre chansons, gags et échanges avec le public. Les plus jeunes restent captivés du début à la fin. ⭐ Points forts / faibles ✅ Une adaptation originale et moderne. ✅ Une forte interaction avec les enfants. ✅ Beaucoup d’humour et d’énergie. ✅ Des personnages attachants. ➖ Les adultes venus sans enfant y trouveront surtout un spectacle destiné aux plus jeunes. 🎯 Verdict clair Un excellent spectacle familial qui renouvelle intelligemment un grand classique. Participatif, drôle et positif, Le Grand Chaperon Rouge et le Petit Loup est une valeur sûre pour une sortie avec les enfants pendant les vacances.

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