Conspirations au Théâtre Michel : une enquête historique fascinante entre magie et mentalisme

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Conspirations Théâtre Michel plonge les spectateurs dans une enquête captivante inspirée de la célèbre Affaire des Poisons. Entre théâtre, mentalisme, magie et secrets d’État, cette création originale promet une immersion saisissante au cœur du Paris du XVIIIᵉ siècle. Succès au Festival OFF d’Avignon 2025 !

Un thriller historique où le réel flirte avec l’illusion

Et si l’une des plus grandes affaires criminelles de l’histoire de France n’avait jamais révélé tous ses secrets ?

Avec Conspirations, le Théâtre Michel propose une création originale qui mêle théâtre contemporain, mentalisme, magie et enquête historique. Une combinaison étonnante qui entraîne le public dans un univers où chaque indice compte… et où les apparences sont souvent trompeuses.

L’histoire débute à Paris, en juin 1709.

Ancien enquêteur principal du roi, Nicolas de La Reynie sillonne désormais les salles de spectacle pour partager les nouvelles méthodes de criminologie avec le public. Mais une rencontre inattendue va réveiller les fantômes de son passé.

Très vite, l’ancien magistrat se retrouve confronté aux souvenirs de la célèbre Affaire des Poisons. Une affaire qui semble encore dissimuler de nombreux mystères.

Le spectateur est alors invité à suivre une véritable enquête, entre complots, occultisme et révélations surprenantes.

Une création originale où théâtre, magie et mentalisme ne font qu’un

Après avoir signé la mise en scène de La Nuit des rois, Matthieu Hornuss dirige ici une œuvre imaginée par Benoît Facerias avec les mentalistes et magiciens Maxime Schucht et Sylvain Vip.

Leur ambition est claire : brouiller volontairement la frontière entre fiction et réalité.

La magie devient ainsi un véritable outil narratif. Les effets de mentalisme accompagnent l’histoire sans jamais prendre le pas sur le récit.

Cette forme hybride renforce l’immersion et offre une expérience rarement proposée sur une scène parisienne.

Le résultat est un spectacle rythmé, mystérieux et particulièrement immersif, où le public participe pleinement au voyage.

Auteurs : Benoît Facerias, Maxime Schucht, Sylvain Vip

Mise en scène : Matthieu Hornuss

Avec : Benoît Facerias et Solène Cornu

Conspirations : une expérience immersive qui interroge le vrai et le faux

Au fil des scènes, les certitudes vacillent. Chaque révélation entraîne une nouvelle question. Chaque illusion ouvre une nouvelle piste.

Entre histoire, ésotérisme et enquête criminelle, Conspirations construit progressivement un suspense efficace jusqu’à son dénouement.

Les amateurs de théâtre historique y trouveront une intrigue solide tandis que les passionnés de magie apprécieront une utilisation intelligente des arts de l’illusion au service du récit.

Le spectacle s’adresse autant aux curieux qu’aux amoureux de grandes histoires mystérieuses.

Infos pratiques

Du 18 octobre 2026 au 27 décembre 2026

Théâtre Michel – 38 Rue des Mathurins, 75008 Paris

Durée : 1 h 20

Réserver

🎯 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Conspirations ? Oui. Conspirations propose une expérience théâtrale peu commune. Entre enquête historique, magie, mentalisme et secrets d’État, le spectacle installe une atmosphère captivante où le public se laisse entraîner dans un jeu permanent entre réalité et illusion. L’immersion fonctionne du début jusqu’au final. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Les amateurs de théâtre contemporain, de thrillers historiques, de magie et de mentalisme. Une excellente sortie pour les curieux qui aiment les spectacles immersifs. ⏳ Durée / rythme 1h20 parfaitement équilibrée. Le suspense progresse régulièrement, sans temps mort, avec de nombreuses surprises qui maintiennent l’attention. ⭐ Points forts / faibles ✔ Points forts Une idée originale mêlant histoire, théâtre et illusion.

Une ambiance mystérieuse particulièrement réussie.

Une mise en scène immersive.

Un suspense qui tient jusqu’au bout. ➜ Point faible Le spectacle privilégie le récit à la démonstration de magie pure, ce qui pourra surprendre certains spectateurs. 🎯 Verdict clair Conspirations réussit son pari : raconter une intrigue historique passionnante tout en utilisant la magie et le mentalisme comme véritables outils de narration. L’ensemble est élégant, mystérieux et immersif. Une belle découverte pour tous ceux qui aiment être surpris… et douter de leurs certitudes.

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