Soirs d’été – Les saisons d’Aimée – Livre 1 – Ed. Hachette Romans

Soirs d’été est une nouvelle série, qui débute avec Les saisons d’Aimée, Livre 1, paru aux éditions Hachette Romans, en mai 2026. Un roman de Manon Tettart qui offre un récit plaisant, parfait pour l’été. Un livre qui aborde aussi des thèmes forts tels que le handicap, les secrets de famille, le harcèlement, le regard sur soi.

Début de l’histoire :

Pour beaucoup, les vacances d’été sont synonymes de détente et de renouveau. Pour Aimée, elles marquent au contraire le début d’une épreuve redoutée. À l’approche de l’hôtel Carlson, la jeune fille sait déjà que les trente et un jours à venir ressembleront aux précédents, rythmés par les mêmes disputes et les mêmes habitudes familiales. Avant même que les bagages soient sortis du coffre, chaque scène semble écrite d’avance. Son grand-père empile les valises, provoquant aussitôt les remarques agacées de sa grand-mère. Elle trouve rapidement un nouveau défaut à la façade de l’hôtel. Pendant ce temps, Aimée savoure une dernière bouffée d’air avant de quitter la voiture brûlante sous le soleil. Invitée à descendre, elle répond avec une insolence hésitante, tentant d’imiter l’assurance de sa meilleure amie. Derrière cette attitude se devine pourtant une profonde lassitude face à ce séjour qu’elle redoute chaque année.

Avis et descriptif :

Le roman séduit par son atmosphère lumineuse, entre soleil, plage et hôtel familial. Il aborde aussi avec finesse des thèmes profondément humains. Aimée, adolescente en quête d’amour et de reconnaissance, voit son séjour estival bouleversé. Des rencontres vont remettre en question ses certitudes et son rapport aux autres. Derrière les premiers émois amoureux se dessinent des sujets sensibles. Il y a le harcèlement, le handicap, les secrets de famille, le manque de confiance en soi et le poids du regard des autres. Les personnages, nuancés et attachants, évoluent avec beaucoup de justesse, rendant leurs émotions particulièrement crédibles. L’évolution de l’héroïne, parfois maladroite mais sincère, donne toute sa force au récit. L’écriture fluide et délicate accompagne parfaitement cette histoire initiatique, où chaque événement participe à une véritable reconstruction personnelle. Une lecture émouvante et pleine de sens, qui mêle douceur estivale, romance et réflexion avec un bel équilibre.

Soirs d’été, Les saisons d’Aimée, Livre 1, est un roman des éditions Hachette Romans, qui mêle avec justesse romance, secrets de famille et quête de soi dans une ambiance estivale aussi douce que lumineuse. Des personnages, profondément attachants, évoluent au fil du récit sensible qui aborde avec délicatesse le harcèlement, le handicap et le regard des autres, entre autres sujets délicats. La lecture émouvante et addictive est portée par une écriture fluide et des émotions sincères.

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