Space cats – Dans les griffes de l’Empire – Ed. Le Lombard

Dans les griffes de l’Empire est le premier tome de la nouvelle série Space cats, des éditions Le Lombard, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Kid Toussaint, Ced et Clarke qui présente un récit de science-fiction, une comédie rythmée où les félins et les humains en prennent pour leur grade.

Il y a quatorze mille ans, dans le système solaire, un vaisseau qui s’approchait de la Terre. Le vaisseau atterrit et des chats en sortent. Grodo, agent de liaison émet son rapport. Ils viennent de se poser sur la planète que leur brillant secrétaire a appelée Terre. L’exploration débute, ils ont été confrontés à un climat rude et peu propice à leur installation. En effet, les félins avancent prudemment dans la neige… Ils ont aussi rencontré des créatures hostiles, et affronté de périlleuses épreuves. Malheureusement, lors de leur expédition, il y a eu des pertes. Bientôt, ils n’étaient plus que deux, la capitaine Pacha et Grodo. Grodo explique dans son rapport qu’il déconseille vivement une invasion immédiate. A son avis, le coût en vies félines resterait trop élevé. Cependant, il garde espoir, car ils ont rencontré une espèce autochtone naïve, qu’ils comptent apprivoiser…

Ce premier tome revisite avec beaucoup d’humour l’idée d’une invasion extraterrestre en confiant le premier rôle à des chats aussi malins qu’attachants. Envoyés sur Terre pour préparer l’arrivée de l’Empire Chalactique, deux agents félins abandonnent rapidement leur mission. Ils sont séduits par le confort des croquettes, des siestes et des câlins. Cette situation donne naissance à une succession de gags, de jeux de mots et de clins d’œil aux habitudes bien connues des chats. La bande dessinée mêle science-fiction, aventure et comédie dans un rythme dynamique, ponctué de scènes d’action et de situations absurdes. Les illustrations colorées, expressives et pleines de rondeur renforcent le ton léger de l’ensemble. Les décors spatiaux apportent, quant à eux, une belle touche d’évasion. La lecture reste divertissante, idéale pour les jeunes lecteurs et tous les amoureux des félins. Elle offre une galerie de personnages particulièrement savoureuse.

Dans les griffes de l’Empire est le premier tome plein d’humour de la nouvelle série Space cats, des éditions Le Lombard. Un album qui mêle comédie et science-fiction, dans lequel des chats viennent envahir la Terre, entre situations absurdes et personnages loufoques et attachants.

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