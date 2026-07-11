Les âges d’or de Picsou – Tome 2 – Ed. Glénat

Les histoires d’anthologie par les plus grands artistes Disney sont à retrouver dans ce deuxième tome Les âges d’or de Picsou, paru aux éditions Glénat, en mai 2026. Une bande dessinée, un recueil, qui regroupe huit récits autour de l’Oncle Picsou, canard pingre et colérique.

Donald tourne en rond et se plaint. Mais il finit par s’arrêter devant le bureau d’oncle Picsou. Donald lui explique que cela fait quatre heures qu’il piétine et qu’il aimerait bien arrêter un peu. Picsou s’agace immédiatement, affirmant qu’il le paie pour s’inquiéter à sa place. Il lui somme de se remettre au travail ! Donald soupire et poursuit difficilement. Picsou s’en rend compte et lui demande d’être un peu plus convaincant ! Picsou aimerait entendre, pour le prix qu’il le paie, des cris et des larmes. Donald s’exécute rapidement. Picsou trouve cela mieux, et lui rappelle le barème des tarifs. Un peu plus tard, Donald s’adresse à Picsou. Il lui confie qu’il ne sait pas pourquoi il doit s’inquiéter. Picsou est surpris, il ne sait pas pourquoi non plus. Sur son bureau, au-dessous de ses liasses de billets et piles de pièces, il tente de retrouver son aide-mémoire…

Ce deuxième tome continue de célébrer l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Disney à travers une sélection de huit aventures incontournables. Les récits, publiés entre les années 1950 et 2002, réunissent les plus grands auteurs et illustrateurs, offrant un bel aperçu de l’évolution graphique et narrative du célèbre milliardaire. Chasses au trésor, voyages aux quatre coins du monde, affrontements avec les Rapetou, rivalités mémorables et rencontres surprenantes rythment une lecture pleine de rebondissements. Derrière son avarice légendaire et son tempérament bougon, Picsou révèle une personnalité attachante, toujours prêt à défendre son immense fortune avec l’aide de Donald et de ses neveux. L’humour, l’action et le sens de l’aventure restent les véritables moteurs de cet album captivant. La fabrication élégante, avec couverture cartonnée et finitions soignées, met parfaitement en valeur ce recueil qui ravira aussi bien les collectionneurs que les nouveaux lecteurs.

Les âges d’or de Picsou est une belle collection des éditions Glénat, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un beau recueil qui propose de découvrir ou redécouvrir des aventures emblématiques du personnage le plus avare de Disney. Un bon moment de lecture qui ravira les fans de toujours, comme les jeunes lecteurs.

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