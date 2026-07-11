Martha & moi – Ed. Grasset jeunesse

Martha & moi est un album touchant de Morgane de Cadier, paru aux éditions Grasset jeunesse, en mai 2026. Un livre plein de tendresse qui offre un beau voyage pour un chien qui se retrouve sans sa maîtresse, entre flâneries, souvenirs et renouveau.

Un chien se retrouve devant une porte. Il est le narrateur de cette histoire. Le chien reste immobile devant la maison, alors que le jour se lève doucement. Il n’y a plus rien à sa place, que ce soit le fauteuil, le buffet, les chaises, ou lui-même ! Des personnes ont sorti tous les meubles sur le trottoir et ont claqué la porte. Après avoir fermé la porte à clé et les personnes sont parties. Il y a l’odeur de Martha qui flotte encore dans l’air. Mais il semblerait qu’elle se dilue déjà… Le chien se redresse et pense à leur promenade préférée, celle du matin. Ils marchaient tous deux vers la mer pour attraper les premiers rayons du soleil. Souvent, ils leur arrivaient de s’arrêter dans une ruelle ou près du port pour acheter une pâtisserie. Ensemble, ils la mangeaient sur le chemin du retour.

L’album jeunesse aborde avec une grande délicatesse le thème du deuil à travers le regard d’un chien confronté à l’absence de sa maîtresse. Les souvenirs des promenades, des instants partagés et des petits rituels du quotidien accompagnent une lente reconstruction. Ainsi, l’amour laissé en héritage devient une source de réconfort. Le texte, empreint de poésie et de douceur, évoque la perte avec beaucoup de pudeur, sans jamais sombrer dans la tristesse excessive. Les illustrations réalisées à la gouache séduisent par leurs couleurs lumineuses et leurs paysages apaisants. Elles créent une atmosphère à la fois mélancolique et pleine d’espoir. Chaque page invite à accueillir les émotions avec sensibilité. Le récit montre que les liens du cœur perdurent bien au-delà de l’absence. Un album profondément touchant, accessible aux jeunes lecteurs, qui célèbre la mémoire, l’attachement et la force des souvenirs avec beaucoup de justesse.

Martha & moi est un bel album des éditions Grasset jeunesse, qui raconte avec sensibilité le cheminement d’un chien après la disparition de sa maîtresse. Entre souvenirs et amour partagé, le texte poétique et les magnifiques illustrations à la gouache créent une atmosphère douce et pleine d’émotion. Un album délicat et réconfortant qui aborde le deuil avec pudeur. Il laisse aussi une belle place à l’espoir et la vie qui se poursuit.

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