Agenda scolaire 2026-2027 – Ed. Larousse

Parmi un large choix d’agendas scolaires, ceux des Enquêtes d’Enola Holmes et de Molang ont retenu l’attention. Parus aux éditions Larousse en mai 2026, ils invitent à plonger dans deux univers captivants, différents, mais très colorés. Outils indispensables pour la rentrée scolaire, des enfants souhaitent déjà faire leur choix…

L’agenda Enola Holmes débute avec une belle illustration, où la jeune héroïne est allongée sur un tapis, entourée de coussins et de cahiers et livres. Un mémento est à remplir, avant de retrouver le calendrier de l’année de l’année scolaire, entouré de petits dessins qui viennent embellir l’ensemble. La double page suivante présente l’emploi du temps, qu’il faudra compléter également. Un autre calendrier et une présentation de quelques personnages concluent cette première partie.

L’agenda Molang débute avec une introduction qui invite à découvrir l’univers de ce tendre personnage. Mais Molang n’est pas qu’un lapin mignon, c’est aussi une façon de vivre ! Après cette présentation de l’univers de Molang et des deux principaux personnages, avec quelques anecdotes, un mémento est à compléter. Les deux doubles pages suivantes présentent le calendrier de l’année scolaire, ainsi que l’emploi du temps à combler. Un coloriage et une illustration colorée font suite, avant de retrouver la fin du mois d’août !

Leurs univers très différents font de ces agendas scolaires de véritables compagnons pour accompagner toute l’année. L’agenda Les Enquêtes d’Enola Holmes plonge les élèves dans une ambiance pleine de mystères, d’aventures et d’énigmes inspirées de la célèbre détective, tout en offrant de nombreuses pages pour noter devoirs, rendez-vous et activités quotidiennes. À l’inverse, l’agenda Molang mise sur la douceur, la bienveillance et l’amitié à travers un univers coloré et réconfortant, enrichi de quiz, de petits jeux, de coloriages et de conseils inspirants. Dans les deux cas, l’organisation scolaire se transforme en un moment agréable grâce à des illustrations soignées, des contenus ludiques et des espaces complets pour planifier les journées. Entre enquêtes captivantes et tendres instants de bonne humeur, ces outils essentiels de la rentrée allient praticité et plaisir, permettant à chacun de trouver l’univers qui lui ressemble pour aborder l’année avec enthousiasme.

Les enquêtes d’Enola Holmes et Molang sont deux agendas scolaires, parmi un bel éventail, des éditions Larousse. Des outils indispensables pour l’année scolaire, qui accompagneront les élèves pour s’organiser, noter les devoirs, rendez-vous, anecdotes, souvenirs, et plus encore.

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