Le journal des chats – Edition prestige – Ed. Delcourt

Le journal des chats est un ouvrage de Junji Ito à retrouver en édition prestige, aux éditions Delcourt, depuis mai 2026. Le maître de l’horreur est à découvrir ou redécouvrir à travers cette nouvelle édition qui offre un contenu inédit !

Juju a fait l’acquisition, l’année dernière, d’une maison neuve. Il semble en être fier, car les murs sont blancs immaculés, le parquet étincelant et il y a une agréable odeur de bois. Pour couronner le tout, le jeune homme a pu enfin emménager avec sa fiancée. Dans le couloir, A demande à Juju s’il préfère les chats ou les chiens. Le jeune homme semble nerveux. Il répond avec un étrange rire et certifie qu’il est un amateur d’hamsters. A affirme, quant à elle, qu’elle ne déteste pas les chiens, mais elle a une préférence pour les chats. Puis, elle repart tranquillement, en chantonnant. Juju ne dit rien, mais revient sur cette question et dans sa tête, il se dit que bien évidemment, il préfère les chiens. A ses yeux, cet animal domestique est le meilleur ami de l’homme, le plus brave, le plus émouvant…

Le manga dévoile une facette inattendue de Junji Ito en mêlant autobiographie, humour et esthétique horrifique. À travers le quotidien partagé avec deux félins devenus les véritables maîtres de la maison, l’ouvrage transforme les situations les plus ordinaires en scènes délicieusement absurdes. Les codes du récit d’épouvante sont détournés avec malice : regards inquiétants, ombres menaçantes et expressions déformées accompagnent des épisodes pourtant familiers à tous les amoureux des chats. Derrière ce décalage comique se cache une observation particulièrement juste des comportements félins, entre indépendance, excentricité et affection imprévisible. L’ensemble alterne ainsi moments hilarants et passages plus émouvants, notamment lorsqu’il est question du lien profond qui unit les humains à leurs compagnons à quatre pattes. Cette édition prestige enrichie propose également plusieurs contenus complémentaires qui prolongent agréablement la lecture. Un ouvrage original, drôle, touchant et irrésistiblement félin.

Le journal des chats est une œuvre de Junji Ito à retrouver en édition prestige, chez les éditions Delcourt. Un manga à la couverture rigide qui offre à découvrir le quotidien de Juju qui se voit accepter d’accueillir des chats dans sa nouvelle maison…

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