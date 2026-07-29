Masters de Feu 2026 : une 10e édition anniversaire EXPLOSIVE !

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Masters de Feu 2026 Le grand spectacle pyrotechnique revient à Compiègne le 19 septembre 2026 pour une édition anniversaire exceptionnelle. Trois grandes maisons internationales d’artificiers s’affronteront autour du thème « Le Grand Bal » pour offrir au public une soirée magique entre musique, lumière et émotions.

Masters de Feu 2026 à Compiègne : découvrez la 8e édition anniversaire du plus grand concours pyrotechnique avec trois artificiers internationaux sous le thème spectaculaire du « Grand Bal » et une soirée unique le 19 septembre 2026.

Masters de Feu 2026 : dix ans de magie dans le ciel de Compiègne

Dix ans de lumière, d’émotions et de spectacles grandioses. En 2026, les Masters de Feu célèbrent une décennie d’existence avec une nouvelle édition qui promet déjà d’être spectaculaire.

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 à l’Hippodrome de Compiègne pour une soirée exceptionnelle où trois grandes maisons internationales d’artificiers tenteront de décrocher le très convoité Master d’Argent.

Depuis 2016, l’événement rassemble les meilleurs spécialistes de la pyrotechnie internationale. Au fil des années, plus de 120 000 spectateurs ont déjà vibré devant ces créations où la musique, la lumière et le feu ne font plus qu’un.

Masters de Feu 2026 : un anniversaire placé sous le signe du « Grand bal »

Pour cette édition spéciale, les organisateurs lancent un nouveau cycle de sélection sur trois ans. De 2026 à 2028, le public choisira les futurs finalistes qui se retrouveront en 2029 lors de la grande Super Finale.

À la clé : le prestigieux Master d’Or.

Cette année, vous pourrez découvrir le show des artificiers suivants : :

🇵🇱 Surex pour la Pologne

🇵🇹 Pirotecnia pour le Portugal

🇳🇱 Xena pour les Pays-Bas

🇫🇷 Arteventia – France (ouverture et clôture hors compétition)

Le principe reste inchangé : chaque candidat reçoit les mêmes contraintes. Même budget, même durée, même thème. Ensuite, place à la créativité.

Pour cette édition anniversaire, le défi sera d’interpréter en pyrotechnie musicale le thème « Le grand bal ».

Chaque équipe devra imaginer sa propre vision de cette fête céleste : élégance, énergie, émotion, couleurs, silences et explosions lumineuses. Le ciel de Compiègne deviendra alors une immense salle de bal où musique et artifices évolueront ensemble.

Une soirée pyrotechnique pensée en véritable spectacle vivant

La soirée débutera avec une ouverture proposée hors compétition par la société Arteventia. Elle se poursuivra avec les trois créations des maisons internationales avant une clôture spectaculaire.

Les tirs sont présentés anonymement : ni la nation, ni le nom des artificiers ne sont dévoilés pendant la compétition. Les trois feux sont tirés au sort afin de garantir une totale équité.

L’identité des candidats sera révélée uniquement après la clôture des votes.

Une organisation impressionnante se cache derrière cette grande fête : trois équipes internationales, une piste d’hippodrome transformée en scène géante et plusieurs heures de spectacle pour environ 12 000 spectateurs attendus.

Une décennie, un seul ciel. Et en 2026, Compiègne promet encore une soirée inoubliable.

Informations pratiques – Masters de Feu 2026

Le samedi 19 septembre 2026

Hippodrome de Compiègne – Av. du Baron Roger de Soultrait, 60200 Compiègne

Ouverture des portes : 17h00

Début du spectacle : 20h30

Fin prévue : 23h30

Tarifs :

Pelouse (Plein tarif) : 29 €

Pelouse (Tarif enfant de 4 à 14 ans) : 25 €

Chaises / Gradins numérotés (Plein tarif) : 49,50 €

Chaises numérotées (Tarif enfant de 4 à 14 ans) : 47 €

Zone PMR / Accompagnant : 49,50 €

Carré Or (places assises numérotées, parking, champagne et plaid) : 98,50 €

Master VIP : 198 €

Moins de 4 ans : Gratuit (sans siège)

Réserver

Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, clairement. Les Masters de Feu proposent une expérience rare où la musique, la lumière et la pyrotechnie créent un véritable spectacle vivant. Cette édition anniversaire ajoute une dimension particulière avec dix ans d’histoire et un nouveau cycle vers le futur Master d’Or. Pour qui c’est ?

Pour les familles, les passionnés de spectacles grandioses, les amateurs de photographie ou simplement celles et ceux qui veulent vivre une soirée différente sous les étoiles. Durée / rythme

Comptez environ trois heures de spectacle continu, de 20h30 à 23h30. Le rythme alterne émotions, moments musicaux et grands tableaux pyrotechniques. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

Une compétition internationale unique

Un thème anniversaire très prometteur

Une ambiance spectaculaire en plein air

Un spectacle accessible à toute la famille Points faibles :

Une affluence importante à prévoir

Une soirée longue : mieux vaut prévoir vêtements adaptés et patience pour les déplacements Verdict clair

Les Masters de Feu 2026 s’annoncent comme l’un des grands rendez-vous culturels et familiaux de la rentrée. Pour une soirée magique, spectaculaire et pleine d’émotion, le déplacement à Compiègne vaut largement le détour.

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