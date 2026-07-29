L’île au trésor – Edition Prestige – Ed. Delcourt

L’île au trésor de David Chauvel et Fred Simon est disponible en édition Prestige aux éditions Delcourt, depuis juin 2026. Cette bande dessinée revisite avec fidélité le célèbre roman d’aventure de Robert Louis Stevenson. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir Long John Silver, l’un des pirates les plus emblématiques de la littérature jeunesse.

Il s’en souvient comme si la scène venait de se produire. Un homme grand et robuste avançait lentement vers l’auberge, un lourd coffre de marin derrière lui. Une longue cicatrice marquait sa joue, souvenir d’un violent coup de sabre. Il possédait une voix aiguë et cassée trahissant de longues années passées en mer. À peine entré, l’inconnu commanda un verre de rhum et observa les lieux avec satisfaction. Après quelques questions sur la fréquentation de l’établissement, la réponse de l’aubergiste, bien trop peu encourageante, sembla pourtant le ravir. L’homme annonça alors son intention de s’installer quelque temps. Peu exigeant, il demanda seulement du rhum, des œufs, du bacon et une place offrant une vue sur la falaise afin d’observer les navires. Devinant l’inquiétude du patron, le marin posa quelques pièces sur le comptoir. Cela permit de dissiper aussitôt une partie des préoccupations de son hôte.

Le roman graphique retrouve une nouvelle jeunesse grâce à cette superbe édition Prestige. Elle réunit l’intégralité de l’adaptation de L’île au trésor, signée David Chauvel et Fred Simon. Fidèle au chef-d’œuvre de Robert Louis Stevenson, cette bande dessinée entraîne le lecteur dans une captivante chasse au trésor. Ils s’y mêlent aventures maritimes, mutineries, dangers et mystères. Jim Hawkins, Long John Silver et Ben Gunn conservent toute leur force et leur charisme au fil d’un récit riche en suspense. Le dessin semi-réaliste restitue avec soin les paysages, les navires et l’atmosphère des grandes expéditions. Le découpage dynamique rythme efficacement la lecture. Cette édition de plus de 140 pages permet de redécouvrir un classique fondateur de la littérature d’aventure dans un format élégant et soigné. Une adaptation accessible, immersive et passionnante, idéale pour faire découvrir cette œuvre intemporelle aux nouvelles générations comme aux amateurs de récits de pirates.

Cette édition Prestige, des éditions Delcourt, réunit l’intégralité de l’adaptation en bande dessinée du célèbre roman L’Île au trésor, dans le respect de l’œuvre de Robert Louis Stevenson. Portée par un récit riche en aventure, suspense et personnages emblématiques, cette version offre une lecture immersive et dynamique. Un beau livre pour une belle façon de découvrir ou redécouvrir ce grand classique de la littérature d’aventure.