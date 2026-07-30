K-Pop Demon Hunters – Ed. PKJ

K-Pop Demon Hunters est à retrouver en roman, aux éditions PKJ, depuis mai 2026. Un livre officiel du film Netflix, avec un cahier couleur de 16 pages, pour découvrir ou redécouvrir cette aventure haletante, mêlant les codes de la K-Pop, la magie, la célébrité, la sororité et la romance.

Les admirateurs, vêtus aux couleurs de HUNTR/X, remplissent le stade dans une ambiance survoltée avant le dernier concert de la tournée mondiale. Les baguettes lumineuses illuminent les gradins tandis que chacun célèbre sa chanteuse favorite. Mira séduit par son style audacieux, ses cheveux rose vif et son talent de chorégraphe. Zoey conquiert le public grâce à son énergie, ses talents de rappeuse et son imagination débordante. Rumi, leadeuse du groupe, fascine par sa voix exceptionnelle et son histoire personnelle marquée par l’héritage des Sunlight Sisters. Élevée par Celine après la disparition de sa mère, elle incarne la figure centrale du trio. Chaque artiste possède une personnalité forte qui nourrit l’attachement des fans. À mesure que les lumières s’éteignent, les cris redoublent d’intensité. L’impatience atteint son comble, annonçant un spectacle grandiose où musique, émotions et ferveur collective promettent un moment inoubliable.

Le roman jeunesse K-Pop Demon Hunters prolonge avec efficacité l’univers du film en offrant une adaptation fidèle, idéale pour retrouver les héroïnes et leurs aventures. L’intrigue conserve toute son énergie grâce à un récit rythmé, mêlant combats spectaculaires, musique, humour et émotions. Les thèmes de l’amitié, de la confiance en soi, du courage et de la solidarité apportent une belle profondeur à cette histoire accessible aux jeunes lecteurs. Les illustrations, inspirées de l’œuvre originale, renforcent l’immersion et permettent de revivre les scènes marquantes avec plaisir. L’ensemble favorise une première approche de la lecture en s’appuyant sur un univers déjà apprécié des enfants, tout en invitant à découvrir les personnages sous un autre format. Une adaptation dynamique, colorée et captivante, capable de séduire aussi bien les passionnés du film que les nouveaux lecteurs en quête d’aventure et de magie.

K-Pop Demon Hunters est à retrouver en roman jeunesse, des éditions PKJ, pour tous les fans du film Netflix. Un récit qui offre une aventure fantastique haletante, qui mêle habilement les codes de la K-Pop, avec la célébrité, le courage, la solidarité et la romance.

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