Au premier regard – Ed. Grasset jeunesse

Au premier regard est un album jeunesse original et tendre, des éditions Grasset jeunesse, paru en mai 2026. Un bel ouvrage, d’Arturo Ichiro Bozzi et Ilaria Demonti, qui se veut espiègle et touchant, qui aborde les singularités, et invite à l’observation…

Au premier regard, tous les arbres de la forêt se ressemblent. Les troncs sont marron et les feuilles sont vertes. Le personnage qui raconte le livre explique qu’il pense souvent la même chose des gens. Ils possèdent deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles. Les gens semblent être de simples silhouettes. Parfois, un enfant, ou un oiseau, passe de longs après-midi au pied du même arbre. Pour ce personnage, il s’agit d’un arbre comme un autre ! Pourtant, petit à petit, jour après jour, à force d’explorations, l’arbre semble se distinguer. Il possède des feuilles dentelées, son écorce est fissurée et recouverte de mousse verte. Lorsque le soleil le permet, l’ombre de l’arbre apparaît avec une forme bien à elle ! Cela semble faire pareil avec les gens, quand le personnage les observe suffisamment longtemps.

L’album jeunesse invite à porter un regard plus attentif sur le monde qui nous entoure et sur les êtres qui le peuplent. À travers un texte épuré et délicat, l’ouvrage montre que les apparences peuvent être trompeuses. Chaque arbre, chaque oiseau ou chaque personne possède une singularité qui ne se révèle qu’avec le temps et l’observation. La simplicité des mots laisse toute leur place aux émotions, à l’imaginaire et à la réflexion, donnant une portée à la fois poétique et philosophique au récit. Les illustrations, empreintes de douceur et de spontanéité, rappellent la sensibilité propre à l’enfance et accompagnent parfaitement le propos. Une construction habile renforce l’impact du message grâce à une conclusion surprenante qui invite à relire l’histoire sous un nouvel angle. Un album intelligent et chaleureux qui encourage la curiosité, l’ouverture aux autres et l’acceptation des différences.

Au premier regard est un album jeunesse original et poétique, des éditions Grasset jeunesse. Un album qui invite à l’observation, à faire attention aux choses et personnes qui nous entourent, à remarquer les différences qui font que chacun et chacune est unique.

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