Les âges d’or de Donald – Tome 2 – Ed. Glénat

Les histoires d’anthologie, par les plus grands artistes Disney, qui ont mis en scène Donald, sont à retrouver dans ce bel album, Les âges d’or de Donald, tome 2. Un joli recueil, paru aux éditions Glénat, en mai 2026, qui présente six récits, aventures du colérique, vantard et malchanceux canard au béret et costume de marin.

Donald est dans une barque avec ses trois neveux. Il ordonne de tout lâcher, malgré les poissons dans le filet, car une grosse lame approche. Donald prend une hache pour couper le filet, et éviter de se retourner. Peu de temps après, les trois petits écopent, tandis que Donald rame. L’un de ses neveux demande s’ils vont s’en tirer… Mais à l’avant de la barque, l’un d’eux réplique qu’il faut continuer à ramer, car il aperçoit la jetée ! Une grosse vague les ramène à terre. Ils prennent un peu de matériel et rentrent rapidement, avant que le grain ne leur tombe dessus. Une fois à l’intérieur, les neveux demandent comment ils vont pêcher maintenant, sans filet… Mais Donald ne répond pas, il demande à fermer les volets et leurs clapets ! Alors qu’ils se retrouvent dans le noir, car la lanterne s’est éteinte, quelqu’un frappe à la porte.

Le deuxième tome continue de réunir une sélection de récits incontournables qui mettent en lumière tout le charme du célèbre canard Disney. Aux côtés de Riri, Fifi et Loulou, Donald enchaîne les expéditions mouvementées à la recherche de trésors oubliés, de civilisations mystérieuses et d’aventures extraordinaires, toujours ponctuées d’humour et de rebondissements. Les six histoires, présentées dans leur ordre chronologique, permettent d’apprécier l’évolution du personnage ainsi que le talent de plusieurs grands auteurs et dessinateurs ayant marqué l’univers Disney. Chaque style graphique apporte une identité particulière tout en conservant l’esprit malicieux et attachant de Donald, éternel râleur aussi maladroit que courageux. De courtes introductions enrichissent la lecture en apportant des informations sur la création de chaque récit. Cette édition soignée constitue une belle invitation à redécouvrir des classiques intemporels, capables de séduire aussi bien les amateurs de longue date que les nouveaux lecteurs.

Les âges d’or de Donald revient avec un deuxième tome, permettant de retrouver des récits incontournables du célèbre canard Disney. Un bel album des éditions Glénat qui offre à découvrir ou redécouvrir six récits d’aventures folles et intemporelles de Donald.

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