Gregor – La prophétie du gris – Ed. Hachette Romans

Gregor est une nouvelle série jeunesse de fantasy, des éditions Hachette Romans, qui débute avec ce premier tome, La prophétie du gris, paru en avril 2026. Un roman de Suzanne Collins, l’autrice d’Hunger Games, qui dévoile ici une aventure captivante. Un récit qui va mener un jeune garçon et sa petite sœur, dans un monde souterrain plein de mystères et de dangers.

Début de l’histoire :

Gregor resta longtemps le front appuyé contre la moustiquaire, au point d’en sentir le quadrillage marqué sur sa peau. Une immense envie de hurler montait en lui. Mais il ravala sa frustration, conscient que rien ne changerait la chaleur écrasante, l’ennui ou cet interminable été. Après avoir songé à réveiller sa petite sœur Moufle pour rompre le silence, il préféra la laisser profiter de la fraîcheur de l’unique chambre climatisée, qu’elle partageait avec Lizzie et leur grand-mère. Les nuits les plus étouffantes obligeaient le reste de la famille à dormir sur des édredons dans cette même pièce, sans jamais vraiment échapper à la chaleur. Pour se rafraîchir, Gregor passa un glaçon sur son visage avant d’observer la cour. Un chien errant renversa une poubelle en quête de nourriture. Mais deux rats surgirent furtivement le long d’un mur, rappelant un décor auquel il ne parvenait toujours pas à s’habituer.

Avis et descriptif :

Le premier tome de Gregor entraîne dans une aventure captivante où imagination, émotion et action se mêlent avec beaucoup d’efficacité. Après une chute inattendue dans un monde souterrain caché sous New York, Gregor et sa petite sœur Moufle découvrent Souterre. Il s’agit d’un univers fascinant peuplé de créatures géantes, de peuples rivaux et d’anciennes prophéties. Chaque découverte enrichit un décor foisonnant, aussi dépaysant qu’inquiétant. Des alliances se construisent au fil d’une quête pleine de dangers. Le jeune héros séduit par son courage, son sens des responsabilités et l’attention constante portée à sa famille. Moufle, quant à elle, apporte une touche de tendresse et de spontanéité. Derrière les péripéties se dessinent des thèmes forts comme la solidarité, le deuil, la confiance et le dépassement de soi. Porté par un rythme soutenu et des personnages attachants, le roman jeunesse offre une entrée remarquable dans une saga inventive, accessible et riche en émotions.

La prophétie du gris est le premier tome de Gregor, roman jeunesse, des éditions Hachette Romans, qui plonge dans un univers souterrain foisonnant. L’aventure, les créatures étonnantes rythment une quête aussi captivante que dangereuse. Gregor et sa petite sœur forment un duo particulièrement attachant, porté par des valeurs de courage, de solidarité et de famille. Le roman offre une lecture jeunesse inventive, dynamique et pleine d’émotions.

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