Promise Cinderella – Tome 8 – Éditions Glénat Manga

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Avec ce huitième tome de Promise Cinderella, publié le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Manga, Oreco Tachibana délaisse temporairement les jeux amoureux pour nous plonger dans un véritable règlement de comptes où les révélations vont complètement éclaircir toute la série !

Un passé qui refait surface … Alors qu’Hayame reprend doucement des forces après sa convalescence à l’auberge, Issei décide de prendre les choses en main. Face aux événements qui ont bouleversé leur quotidien, il est temps d’affronter celle qui semble être à l’origine de tout !!

Le décor

À l’auberge, l’inquiétude monte…

Issei a disparu, Kikuno également, et personne ne semble vraiment savoir ce qui se prépare. Seigo tente tant bien que mal de protéger Hayame après sa récente discussion avec son frère, mais la jeune femme commence à douter de certaines informations qu’on lui donne.

Pendant ce temps, Issei a décidé de confronter directement la geisha a attaqué son « crush ». Son objectif est simple : lui faire avouer ses actes. Mais Etsuko est loin d’être une adversaire facile à manipuler. Sans preuve concrète, Issei se retrouve rapidement face à une femme qui maîtrise parfaitement la situation. Elle retourne les arguments du jeune homme contre lui et lui rappelle son manque d’expérience !

Pourtant, Issei avait anticipé. Grâce à un enregistrement de leur échange, il tente de reprendre le contrôle de la situation. Mais Etsuko possède encore des ressources insoupçonnées… La confrontation bascule alors, et Issei se retrouve à son tour piégé, prisonnier de cette femme instable.

À l’auberge, Hayame commence alors à remettre en question tout ce qu’on lui a raconté. Un simple message envoyé à Issei va peut-être lui apporter des réponses… ou de nouvelles inquiétudes !

Pour découvrir les premières pages, cliquez >>ICI<<

Le point sur le manga

Avec ce tome 8 de Promise Cinderella, Oreco Tachibana continue de surprendre en révélant progressivement les véritables intentions cachées derrière les événements précédents.

Alors que l’on pensait suivre principalement l’évolution d’une romance compliquée, la mangaka nous entraîne dans une intrigue beaucoup plus alambiquée, construite autour de la manipulation, du traumatisme et des conséquences du passé.

Grâce à un flashback revenant sur les jeunes années de Seigo et Hayame, certains éléments prennent une toute nouvelle signification. Et oui… il faudra peut-être revenir sur certains détails des tomes précédents, car la mangaka avait semé des indices depuis longtemps !! Ce qui semblait être une simple succession de malheurs pour Hayame cache en réalité une machination bien plus complexe !!

On aborde des thèmes difficiles comme le harcèlement, les relations familiales toxiques et notamment le rapport mère/fille, avec une violence émotionnelle crue.

Ce tome, publié aux Éditions Glénat Manga, met donc volontairement de côté la romance triangulaire pour approfondir les blessures des personnages. Hayame se retrouve confrontée non seulement à ce qu’elle a vécu, mais aussi à la manière dont son entourage a influencé ses choix et ses sentiments !

Conclusion

Avec ce huitième tome de Promise Cinderella, Oreco Tachibana clôture un passage particulièrement haletant autour de l’accident d’Hayame et des manipulations qui l’entourent.

L’évolution des relations entre les personnages passe temporairement au second plan pour laisser place à un thriller psychologique prenant. Une plongée dans le passé permet de mieux comprendre les blessures d’un des personnages et la manière dont elle a été entraînée dans cette situation depuis ses débuts.

Reste maintenant à découvrir quelle direction prendra la suite, publiée aux Éditions Glénat Manga, après ce passage intense. Une chose est sûre : Oreco Tachibana sait parfaitement nous tenir en haleine !!