Le comte de Monte-Cristo – Edition prestige – Ed. Delcourt

Le comte de Monte-Cristo est à retrouver en éditions prestige, regroupant les deux tomes de la série de Patrick Mallet et Bruno Loth. Une jolie bande dessinée, au dos toilé, parue aux éditions Delcourt, en mai 2026, qui propose de retrouver un grand classique de la littérature.

Le 24 février 1815, un navire approche enfin des côtes de Marseille après une longue traversée. À son bord, Edmond Dantès ne cache pas sa joie en apercevant le château d’If, symbole, à ses yeux, d’un retour tant attendu. Danglars s’étonne d’un tel enthousiasme devant cette imposante forteresse, dont l’image évoque davantage une prison sinistre qu’un heureux présage. Il compare même cette vision à celle d’un échafaud pour un condamné. Dantès reconnaît la justesse de cette comparaison, mais explique que ce monument représente surtout l’arrivée à bon port. La perspective de retrouver son père et Mercédès emplit son cœur de bonheur, faisant oublier l’austérité des lieux. Peu après, le navire accoste dans le port de Marseille, où Monsieur Morel attend son équipage avec inquiétude. Interrogeant aussitôt Dantès sur l’absence du capitaine Leclère, l’armateur apprend avec tristesse que celui-ci a succombé à une violente fièvre cérébrale durant le voyage.

L’édition prestige du Comte de Monte-Cristo propose une adaptation fidèle et élégante du célèbre roman d’Alexandre Dumas. En un peu plus d’une centaine de pages, le récit conserve l’essentiel de cette intrigue foisonnante sans trahir sa richesse ni la profondeur de ses personnages. L’ascension d’Edmond Dantès, victime d’une terrible machination, son enfermement au château d’If puis son implacable quête de justice demeurent au cœur de cette version maîtrisée. Le dessin semi-réaliste, précis et expressif, met en valeur les décors, les ambiances et les émotions avec une grande sobriété, sans rechercher le spectaculaire. Le rythme fluide de la narration permet de suivre aisément les nombreux rebondissements tout en préservant la dimension psychologique de l’œuvre. Cette belle édition reliée offre ainsi une excellente porte d’entrée vers ce monument de la littérature, grâce à une adaptation respectueuse, accessible et visuellement soignée, qui restitue toute la force intemporelle de ce classique.

Le Comte de Monte-Cristo, des éditions Delcourt, se présente en édition prestige et propose une adaptation fidèle et accessible du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas. Le récit conserve les grands temps forts de l’intrigue et la profondeur de ses personnages. Une belle édition qui offre une excellente découverte de ce grand classique, portée par une narration fluide et respectueuse de l’œuvre originale.

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