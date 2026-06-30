Celle que je cherchais – Ed. Le livre de poche jeunesse

Celle que je cherchais est une romance sensible de Cassandre Lambert, parue aux éditions Le livre de poche jeunesse, du groupe Hachette. Un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 15 ans, paru en mai 2026, qui raconte la rencontre d’un étudiant en droit timide et de la fille la plus exubérante.

Début de l’histoire :

À dix-huit ans, tout semblait enfin possible : liberté, indépendance, études supérieures et fin des contraintes du lycée. Pourtant, après avoir soufflé ses bougies autour d’un simple gâteau au chocolat en famille, rien n’avait réellement changé. Les complexes étaient toujours présents, l’acné n’avait pas totalement disparu et le physique rêvé restait hors de portée. Heureusement, le généreux chèque de sa grand-mère et les clés de son premier appartement, en plein cœur de Lyon, ravivaient un peu l’enthousiasme. Cette nouvelle étape s’annonçait comme le début d’une grande aventure, même si l’excitation se mêlait à une profonde anxiété, comparable à celle d’une première rentrée des classes. L’optimisme des premiers instants laissa toutefois rapidement place à la désillusion lorsque la découverte du logement révéla un appartement bien loin de l’image idéale qu’il s’en était faite.

Avis et descriptif :

Le roman séduit par la justesse de son regard sur l’entrée dans l’âge adulte et les bouleversements qui l’accompagnent. Noah, étudiant timide fraîchement installé à Lyon pour suivre des études de droit, découvre que l’indépendance s’accompagne aussi de solitude, d’incertitudes et d’une quête de repères. La rencontre avec Armelle, jeune femme aussi fascinante qu’imprévisible, fait basculer son quotidien et l’amène à dépasser peu à peu ses peurs. Derrière cette relation naissante se dessinent pourtant des blessures profondes et une souffrance psychique traitée avec beaucoup de délicatesse. L’intrigue aborde également la précarité étudiante, la pression des études, l’amitié, le féminisme, le suicide et la difficulté de trouver sa place dans un monde en pleine mutation. Porté par des personnages sincères et profondément attachants, le récit mêle émotion, humour et gravité avec un bel équilibre. Une lecture sensible, poignante et pleine d’espoir, qui laisse durablement son empreinte.

Celle que je cherchais est un roman touchant, des éditions Le livre de poche jeunesse. Une romance entre humour et gravité, qui présente Noah, étudiant timide qui va rencontrer Armelle, lunatique et fêtarde. Un récit sensible et bouleversant, qui aborde aussi des thèmes plus forts et d’actualité, comme la maladie mentale, les pensées suicidaires, l’automutilation, la précarité…

Lien Amazon