Le Chœur du Sud au Dôme de Paris : un show monumental et bouleversant !

Il est des spectacles qui dépassent le simple cadre du concert. Dimanche 28 juin 2026, au Dôme de Paris – Palais des Sports, Le Chœur du Sud a offert bien davantage qu’une succession de chansons. Pendant plus de deux heures, le public a vécu un show intense, profondément humain, chaleureux et habité, porté par mille choristes amateurs réunis sous la direction de Franck Castellano. Entre émotions, surprises et performances vocales impressionnantes, cette immense fresque musicale a transformé la salle en une véritable communion populaire.

photo@jean-christophe.mary

Bien avant le lever de rideau, une atmosphère particulière règne déjà dans les travées du Dôme de Paris. Les familles venues applaudir un proche croisent les fidèles du Chœur du Sud et les admirateurs de Chimène Badi. On échange quelques pronostics sur les invités de la soirée, on immortalise l’instant devant la scène, tandis que les gradins se remplissent jusqu’au dernier siège. Lorsque les lumières s’éteignent, un silence presque religieux s’installe avant d’être balayé par une immense clameur. Le spectacle peut commencer.

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Créé par Franck Castellano, Le Chœur du Sud rassemble aujourd’hui plus de 230 chorales réparties dans toute la France et animées par 54 chefs de chœur. Le pari est aussi simple que spectaculaire : réunir sur une même scène des centaines de choristes amateurs autour des plus grands succès de la chanson française et internationale. Ce soir, le programme promet également quelques belles surprises avec les apparitions de Chimène Badi, de Michal, révélé par la Star Academy, et de la jeune Flora. Cette dernière ouvre d’ailleurs la soirée avec une interprétation très personnelle de « Je vais t’aimer », avant de dévoiler une chanson originale écrite pour son père. Une prestation sincère qui touche immédiatement le public.

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Après une vingtaine de minutes, la voix du présentateur résonne dans la salle : « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, sous la direction de Franck Castellano… Le Chœur du Sud ! » L’image est saisissante. Mille choristes, tous vêtus de blanc, envahissent progressivement la scène tandis que les chefs de chœur, habillés de noir, prennent place devant leurs pupitres. Le contraste est élégant. Les premiers accords de « Freedom », interprété a cappella, donnent immédiatement le ton. Mille voix respirent ensemble avec une précision remarquable avant d’enchaîner sur « Respire » de Clara Luciani. Franck Castellano ne cache pas sa fierté. « Devant vous, vous avez de très beaux artistes… Chorus United ! »Chef de chœur, animateur et véritable maître de cérémonie, il communique une énergie permanente à ses choristes comme au public.

Flora revient ensuite interpréter « La vie fait tout ce qu’elle veut » de Julie Zenatti. Sa voix ample, chaleureuse et parfaitement maîtrisée confirme tout le talent aperçu en ouverture. « Ça va Chorus ?… Et vous Paris, ça va ?… Allez, on passe à la suite… J’aimerais que vous applaudissiez maintenant Chimène Badi ! »

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L’arrivée de la chanteuse provoque une véritable ovation. Elle ouvre son passage avec « Parlez-moi de lui » de Nicole Croisille, poursuit avec « Le Miroir », puis s’adresse au public avec beaucoup de simplicité :« C’est un immense plaisir d’être là avec vous. Merci au public qui me suit depuis vingt-cinq ans. ». Avant d’enchaîner avec « Je reste là » devant une salle totalement conquise.

Le spectacle alterne ensuite les atmosphères avec une remarquable fluidité. « Géant de papier », puis un énergique medley consacré à Téléphone (« New York avec toi », « Cendrillon », « Un autre monde », « Ça (c’est vraiment toi) », « Argent trop cher ») font littéralement exploser le Dôme.

Flora revient défendre une puissante version de « Titanium » de David Guetta qui impressionne par sa maîtrise. Entre deux chansons, Franck Castellano prend le temps de remercier les 230 chorales, les 54 chefs de chœur qui font vivre cette aventure partout en France, avant de saluer José, responsable de plusieurs ensembles franciliens. Puis vient sans doute l’un des tableaux les plus impressionnants de la soirée.

Les mille choristes interprètent « Ameno » d’Era. Les harmonies vocales, les influences grégoriennes mêlées aux sonorités électroniques créent une ambiance presque mystique. Sous les éclairages bleutés, les choristes semblent former une immense vague blanche. Le public retient son souffle.

Le concert se poursuit avec « Le Soldat », « Mon Amour » puis « Tu es mon autre », avant que Franck Castellano ne délaisse quelques instants sa baguette pour prendre le micro. Sur « Io conto per te », il dévoile toute la puissance de sa voix. Une voix ample, chaleureuse, parfaitement placée, qui rappelle qu’avant d’être un chef de chœur reconnu, il est aussi un véritable chanteur.

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La salle lui réserve une ovation nourrie. Nouvelle surprise. « J’aimerais accueillir Michal ! » L’ancien finaliste de la Star Academy apparaît sous les applaudissements et livre une interprétation particulièrement théâtrale d’« Ainsi soit je ». « Merci aux quarante choristes que je dirige à Montreuil ! » lance-t-il avec émotion avant de saluer le travail de toute la famille du Chœur du Sud. Puis survient un moment inattendu. Une choriste est victime d’un malaise. Les chants s’interrompent aussitôt. Sans jamais céder à la panique, Franck Castellano garde un calme exemplaire. « Les secours, s’il vous plaît… Prenez votre temps. »

Dans un silence impressionnant, les mille choristes attendent des nouvelles de leur camarade. La performance laisse alors place à l’humain. Quelques instants plus tard, le chef remercie le public pour son calme. « On peut reprendre le show… Chimène Badi est là pour nous ! » Les applaudissements éclatent de nouveau. Franck Castellano invite alors le public à allumer les lampes de leurs téléphones. Des milliers de petites lumières envahissent le Dôme pendant « J’avais su t’aimer », interprété en duo avec Chimène Badi. Les mouvements synchronisés des bras des choristes donnent naissance à un tableau d’une rare élégance. Très émue, la chanteuse se tourne vers eux.

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« Vous faites un travail très professionnel… vous êtes des professionnels ! » Elle poursuit avec « En équilibre », avant de reprendre son immense succès « Je viens du Sud ». Cette fois, impossible de distinguer les chanteurs du public : toute la salle reprend le refrain dans une même émotion. Le final réserve encore quelques surprises avec un étonnant medley mêlant « Lacrimosa » et « Like a Prayer », puis « Les Valses de Vienne ».

Au seul et unique rappel, « Recommence-moi » vient conclure cette soirée dans une ambiance électrique. À 22 h 30, le public est debout. Les applaudissements semblent ne jamais vouloir s’arrêter.

Rarement un spectacle choral aura proposé une telle diversité musicale. De Clara Luciani à Téléphone, de Florent Pagny à Lara Fabian, d’Era à Madonna, le voyage est permanent. Mais la réussite de cette soirée tient surtout à son incroyable dimension humaine. Franck Castellano dirige ses mille choristes avec passion, bienveillance et une énergie communicative, tout en sachant mettre en lumière chacun de ses invités. Musicalement, visuellement et émotionnellement, ce spectacle est une véritable expérience collective. Avec sa mise en scène monumentale, ses mille choristes et son mélange de variété, de pop, de rock et de musique sacrée, Le Chœur du Sud propose aujourd’hui un show totalement singulier, qui ne ressemble à aucun autre dans le paysage musical français. Faites passer…

Jean Christophe Mary