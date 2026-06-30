Les Noces des lucioles – Tome 8 – Éditions Glénat Manga

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On pensait avoir vécu le pire aux côtés de Satoko sur l’île de Tennyojima… mais Oreco Tachibana nous prouve une nouvelle fois qu’elle n’a pas fini de malmener ses personnages.

Après les événements des précédents tomes, ce huitième volume des Noces des lucioles marque un véritable tournant dans l’histoire. Les secrets éclatent, les alliances se dévoilent et ce qui semblait être une nouvelle chance pour les deux amoureux prend une direction totalement inattendue.

À retrouver le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Manga, en édition classique mais également dans une édition spéciale exclusive comprenant un éventail, quatre ex-libris, un marque-page ainsi qu’un étui de protection aux couleurs de la série !! On est gâtés !!

Le décor

Shinpei encerclé par des hommes armés…

Satoko, au sol, assiste impuissante à une scène qu’elle n’aurait jamais imaginée. Le visage derrière les événements récents apparaît enfin, accompagné de révélations qui remettent en question tout ce qu’elle pensait savoir. Son enlèvement, les véritables intentions derrière cette situation, les personnes qu’elle croyait pouvoir considérer comme des alliés… Chaque nouvelle information frappe Satoko de plein fouet.

Pourtant, elle n’est plus la jeune fille fragile du début de l’histoire. À travers toutes les épreuves traversées, elle avait réussi à développer une force mentale impressionnante. Mais face à cette nouvelle trahison, au danger qui menace Shinpei et à l’ampleur des événements, même cette force semble vaciller.

De son côté, Shinpei refuse d’abandonner. Malgré la situation désespérée, il tente encore de protéger celle qu’il aime. Mais les événements prennent rapidement une tournure dramatique et dépassent totalement les deux protagonistes.

Entre une sanglante attaque, une fuite et une séparation forcée, Satoko et Shinpei voient leur destin basculer une nouvelle fois !

Pour lire les premières pages, cliquez >>ICI<<

Le point sur le manga

Avec ce huitième tome publié aux Éditions Glénat Manga, Oreco Tachibana démontre une nouvelle fois sa maîtrise du suspense et de la tension dramatique !!

Alors que l’on pensait avoir découvert toute l’horreur de la situation de Satoko durant le premier arc, la mangaka prouve que le véritable cauchemar ne faisait peut-être que commencer. Maladie, enlèvement, survie dans un monde qui n’est pas le sien… chaque étape semblait construire une héroïne plus forte, mais ce nouveau chapitre vient remettre toutes ses certitudes en question.

Ce qui fonctionne particulièrement bien dans cette suite, c’est cette capacité à transformer une histoire d’enlèvement, en histoire d’amour, puis de passer à une véritable tragédie. À travers le destin de Satoko et Shinpei, Oreco Tachibana aborde aussi les rapports de pouvoir de l’ère Meiji. Une époque où les femmes disposaient de peu de liberté et où les familles influentes pouvaient imposer leurs décisions.

L’union devait représenter une protection, mais dans Les Noces des lucioles, elle devient aussi une source d’avidité de pouvoir ! Ce n’est pas juste « une romance chaotique », mais quelque chose de plus sombre : pouvoir, contraintes sociales, place des femmes, manipulation, survie…

Ce tome marque également un changement important : le décor évolue, l’histoire quitte l’île de Tennyojima et ouvre une nouvelle phase narrative. On alterne entre les différents destins des personnages, tandis que l’intrigue continue.

Graphiquement, Oreco Tachibana reste fidèle à ce qui fait la force de la série. Ses illustrations sont toujours élégantes et délicates, mais elles savent transmettre une grande intensité émotionnelle !

Conclusion

Avec ce tome 8 des Noces des lucioles, Oreco Tachibana nous rappelle pourquoi cette série est aussi captivante : rien n’est jamais acquis et chaque révélation peut bouleverser l’équilibre fragile construit par les personnages.

Après nous avoir accompagnés dans une première partie déjà intense, axée sur la relation entre les personnages, et leur développement affectif, la mangaka ouvre un nouveau chapitre encore plus sombre et imprévisible. Satoko et Shinpei sont loin d’avoir trouvé la paix… mais c’est justement cette incertitude qui donne envie de continuer à suivre leur histoire !

Car derrière les drames, les épreuves et les pertes, il reste cette question essentielle : jusqu’où peut aller l’amour lorsqu’il doit affronter la manipulation et le risque ?