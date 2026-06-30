Attends-moi – Ed. Le Lombard

Attends-moi est un récit complet touchant, de David Muñoz et Tirso Cons, paru aux éditions Le Lombard, en mai 2026. Une bande dessinée sensible, qui questionne sur notre rapport aux vivants, aux animaux de compagnie, entre deuil, résilience, fidélité, émotions…

Une vieille femme avance dans les rues d’une ville. Elle trouve enfin l’immeuble, sort les clés de son sac. Elle observe autour d’elle, elle semble méfiante, craintive… La vieille femme entre dans l’immeuble et découvre, agacée, l’ascenseur en panne. Elle se résout à monter les escaliers. Sur le palier, alors qu’elle est sur le point d’ouvrir la porte d’un appartement, elle est hésitante. Elle préfère se poser dans les marches, un moment, avant de prendre son courage pour ouvrir et entrer dans l’appartement. La vieille femme vient de rentrer dans l’appartement de son fils décédé, pour récupérer quelques affaires. Elle découvre un peu de bazar, s’assoit, regarde une photo qu’elle prend et met dans son sac. Elle finit par quitter l’appartement en n’emportant rien d’autre. Sur le palier, une voisine l’interpelle. Après quelques mots, paroles, elle lui présente Vaillant, le chien de son fils qu’elle ne peut garder.

Le récit bouleverse par la délicatesse de son approche et la puissance silencieuse de ses émotions. Une vieille femme, contrainte d’accueillir le chien de son fils disparu malgré une relation familiale brisée, découvre peu à peu un lien réconfortant qui transforme son quotidien. L’irruption d’une catastrophe nucléaire vient pourtant anéantir cette fragile reconstruction, imposant une séparation déchirante et soulevant des questions sur les décisions politiques, l’abandon des animaux et les conséquences humaines d’un tel drame. Le dessin, d’une grande douceur, alterne scènes intimistes et magnifiques doubles pages contemplatives qui laissent toute leur place aux regards et aux silences. La narration privilégie l’émotion plutôt que les longs dialogues, renforçant l’attachement envers les personnages. Le dénouement, nuancé et crédible, refuse la facilité tout en laissant une lueur d’espoir. Une bande dessinée profondément sensible, marquante par son humanité, sa poésie graphique et sa réflexion sur le deuil, la résilience et l’attachement.

Attends-moi est un récit complet, touchant et bouleversant, des éditions Le Lombard. Un bel album qui propose de suivre une vieille femme et le chien de son fils décédé, leur lien unique, la fidélité, la résilience, l’attachement, la séparation, le deuil, le recommencement, l’abandon…

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