Petits déj’ sans bla bla – Ed. Larousse

La collection culinaire sans bla bla, des éditions Larousse, se complète avec le titre Petits déj’ sans bla bla, paru en avril 2026. Un livre qui propose de démarrer la journée du bon pied, de réinventer le petit-déjeuner, avec des recettes saines, rapides, déclinables, pour toute la famille !

Le livre débute avec un sommaire très complet, présentant des petits déj’ sucrés, salés, encore plus gourmands, des viennoiseries et des boissons. Une introduction, par la suite, affirme que tout le monde mérite de bien commencer la journée, sans être pour autant un chef étoilé. Aussi, l’ouvrage propose une centaine de recettes spécialement conçues pour les débutants. Il suffit de se laisser guider par des idées simples, rapides et infaillibles. Les recettes sont pensées pour être comprises en un clin d’œil et réalisées sans stress, ni jargon ou techniques trop spécifiques. Il faut simplement suivre les images, pour obtenir la recette et ainsi faire une cuisine gourmande facilement ! Les recettes se trouvent sur des pages doubles, avec d’un côté, les étapes à suivre et de l’autre, le plat à confectionner.

Le livre est très complet, pour réinventer le petit-déjeuner et faire plaisir à toutes et tous. Il propose de démarrer la journée du bon pied et facilement, en concoctant des petits plats très simples à réaliser. Il y a des petits déjeuners sucrés, salés, des viennoiseries, ainsi que des boissons. Les étapes à suivre restent claires, avec des photographies et sans texte. Seuls les ingrédients et les proportions sont à retrouver, pour réaliser le plat suggéré. Le nombre de parts, les temps de préparation, repos, cuisson se trouvent indiqués, tout comme la liste des ingrédients. Les recettes restent variées, il y a de quoi se régaler tous les jours, sans se compliquer la vie ! Les photographies des plats suggérés proposent une belle présentation et des bowls, pancakes, bagels, brioches, œufs cocottes, smoothies très gourmands.

Petits déj’ sans bla bla est un livre culinaire des éditions Larousse qui propose une centaine de recettes simples et gourmandes. Des plats sucrés et salés, pour des petits déjeuners pour toute la famille et tous les gourmands, afin de varier les plaisirs et de démarrer la journée du bon pied !

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