Diddl – Mon cahier de vacances – Ed. Larousse

Diddl, souris aux pieds démesurés, des années 90, est de retour aux éditions Larousse, notamment à travers une collection de cahiers de vacances. Du CP jusqu’à la sixième, les enfants vont pouvoir trouver leurs cahiers pour l’été et réviser avec l’univers attachant de Diddl !

Les cahiers colorés à l’univers pétillant de Diddl débutent avec une courte présentation des amis de la souris. Un univers magique qui s’articule autour de Diddl, souris aux grandes oreilles et immenses pattes, accompagné de Diddlina, son amoureuse, Pimbolo l’ourson, et Mimihopps, la lapine. Il y a aussi Loupsily, Wollywell, Vanillivi, Ackaturbo… Le sommaire, par la suite, présente les activités de mathématiques et de français à retrouver. Les corrigés, quant à eux, se trouvent au milieu du cahier et sont détachables. Au centre du livre souple, il y a aussi un superbe poste recto-verso et une planche d’autocollants. A noter que les posters sont tous différents selon les niveaux ! C’est avec une page de mathématiques que débutent les révisions des enfants, suivie d’une page de français.

Les cahiers de vacances invitent les enfants à réviser les apprentissages essentiels dans l’univers joyeux et coloré de Diddl et de ses amis. Déclinés du passage du CP au CE1 jusqu’à l’entrée en 6ᵉ, ils proposent des activités variées de français et de mathématiques adaptées à chaque niveau scolaire. Exercices ludiques, jeux, coloriages et défis rythment les pages afin de maintenir les acquis tout en préservant le plaisir des vacances. L’univers de la célèbre souris aux grands pieds, emblématique des années 1990, apporte une touche de nostalgie appréciable pour les parents, tandis que les jeunes lecteurs découvrent un univers tendre et amusant. Plus de cent activités accompagnées de leurs corrigés permettent d’avancer à son rythme et de gagner en confiance avant la rentrée. Les stickers inclus ajoutent une dimension récréative supplémentaire à ces cahiers pensés pour apprendre en s’amusant tout l’été.

Mon cahier de vacances Diddl est une collection de cahiers de vacances des éditions Larousse qui permettent de réviser le français et les mathématiques de façon ludique, du CP à l’entrée en 6ᵉ. Jeux, coloriages, exercices variés et stickers accompagnent les enfants tout au long de l’été pour consolider les acquis sans perdre le plaisir d’apprendre.

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