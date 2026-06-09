Tombée du nid – L’odyssée d’une adoption hors-norme – Ed. Artège

Tombée du nid – L’odyssée d’une adoption hors-norme est un roman graphique, de Clotilde noël, Thomas Oswald et Anne-Charlotte Larroque, paru aux éditions Artège, en mai 2026. Une histoire touchante, bouleversante et pleine d’amour d’une petite famille trisomique adoptée.

Ce désir aurait pu n’être qu’une pensée passagère, vite étouffée par les obligations du quotidien. Pourtant, l’idée s’est installée peu à peu dans l’esprit de Clotilde, jusqu’à devenir impossible à ignorer. Heureuse auprès de ses enfants et convaincue que son fils ferait un formidable grand frère, une autre évidence s’impose progressivement : accueillir un enfant déjà né. Non pas agrandir la famille de manière traditionnelle, mais offrir un foyer à un enfant abandonné ayant besoin d’amour et de stabilité. Cette perspective, à la fois bouleversante et déraisonnable en apparence, prend une place grandissante malgré les responsabilités déjà nombreuses. Peut-être cet enfant existe-t-il déjà quelque part, attendant simplement une famille prête à lui ouvrir son cœur et sa maison. Ce qui semblait d’abord irréaliste finit alors par ressembler à une profonde évidence.

Le roman graphique retrace avec une grande sincérité le parcours d’un couple engagé dans l’adoption d’un enfant porteur de handicap. Au fil des pages se dévoile une véritable épreuve, jalonnée d’entretiens, d’attentes interminables, de doutes et d’obstacles administratifs parfois décourageants. Pourtant, la détermination et l’amour guident chaque étape de cette aventure profondément humaine. La rencontre avec la petite Marie marque un bouleversement immense et transforme durablement l’équilibre d’une famille déjà nombreuse. Sans tomber dans le pathos ni délivrer de leçons, le récit aborde avec justesse la différence, la fragilité et la place du handicap dans la société. L’émotion naît de la simplicité du témoignage, de la force des liens familiaux et de cette capacité à accueillir l’autre tel qu’il est. Une bande dessinée touchante et inspirante qui célèbre l’audace du cœur, la persévérance et la joie d’aimer sans condition.

Tombée du nid est un roman graphique inspiré du roman éponyme de Clotilde Noël, des éditions Artège. Un récit bouleversant, un témoignage poignant, qui propose de suivre l’autrice, dans son envie d’adopter, les démarches décourageantes, la joie d’accueillir un enfant porteur de handicap pour l’aimer.

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