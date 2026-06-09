Caledonia – Les Fomôrés – Ed. Soleil

La trilogie Caledonia se conclut avec ce troisième tome, Les Fomôrés, paru aux éditions Soleil, en mai 2026. Une bande dessinée de Corbeyran et Emmanuel Despujol, qui offre un péplum efficace et captivant, teinté de science-fiction, avec des êtres venus d’ailleurs…

Il y a bien longtemps, un vaisseau a atterri non loin des côtes. A l’intérieur du vaisseau éventré, plusieurs êtres ont trouvé la mort. Quelques survivants ont pu quitter leur vaisseau pour découvrir l’environnement alentour. Ils ont croisé la route d’êtres humains, une tribu Caledonii. Les êtres ont offert un curieux présent, en échange de leur protection. Un pacte qui dure depuis longtemps… Le vaisseau, non loin des côtes, est devenu une île, recouvert petit à petit par la végétation. Lucius et Leta sont recueillis par les Fomôrés, qui leur font découvrir leur vaisseau. Lucius comprend que les êtres voyageaient à bord de ce char céleste gigantesque à travers les étoiles. Suite à une avarie ou une erreur, ils se sont échoués au large des côtés de Caledonii. Alors que Lucius est stupéfait d’être à l’intérieur de ce gigantesque car, Leta reste sur ses gardes.

Ce troisième tome conclut avec audace une trilogie qui délaisse progressivement le péplum historique. Il vient embrasser pleinement les codes de la fantasy et de la science-fiction. Aux côtés de Lucius et de la guerrière Leta, le récit dévoile l’origine inattendue des mystérieux Fomôrés, longtemps considérés comme des divinités par les peuples de Caledonii. Les révélations bouleversent les croyances établies. Elles entraînent les protagonistes dans une aventure où se mêlent loyautés, sacrifices et quête de vérité. Si ce virage narratif pourra surprendre les amateurs d’histoire antique, la bande dessinée conserve une réelle cohérence et développe des thématiques autour du pouvoir, de la foi et de l’identité. Les scènes d’action rythment efficacement la lecture, tandis que le dessin restitue avec soin l’atmosphère brumeuse et guerrière des terres écossaises. Une conclusion singulière et ambitieuse qui assume ses choix et offre à cette série atypique une fin aussi déroutante que captivante.

Les Fomôrés est le troisième et ultime tome de la série Caledonia, des éditions Soleil. Un péplum efficace qui bascule du côté de la science-fiction, avec la véritable découverte d’êtres venus du ciel, dans un char gigantesque. Une conclusion singulière, qui reste captivante et tout à fait cohérente.

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