Eclepsis – Tome 2 – Ed. Dargaud

Eclepsis, trilogie des éditions Dargaud, se poursuit avec ce deuxième tome, dense et captivant, paru en mai 2026. Une bande dessinée d’Aloïs, qui présente la quête initiatique d’un héros, Basile, qui a quitté son foyer pour rentrer à l’école de magie d’Eclepsis…

Dans les bâtiments de la milice urbaine d’Eclepsis, alors que des hommes semblent ranger leurs affaires, une annonce est faite. La deuxième compagnie doit sortir, car il y a du grabuge du côté du quartier étudiant, avec les impériaux. Un homme se lasse, il se demande combien de fois, ils vont devoir calmer les soldats de l’empire… La discussion se poursuit, jusqu’à ce que l’un d’eux parle du fils du capitaine fraîchement devenu étudiant. Mais un autre homme se lève d’un seul coup, saluant le capitaine Laimable, jetant un froid ! Le capitaine affirme qu’il prend la tête de la compagnie aujourd’hui. Il pense que les soldats d’Epeire se croient de plus en plus chez eux, alors il préfère accompagner ses hommes. Un portail est ouvert, pour arriver plus rapidement dans le quartier étudiant. Sur place, un soldat d’Epeire fait face à une terrible créature qui lui arrache son arme.

L’album confirme toute la richesse entrevue dans les débuts de cette trilogie fantasy. L’intrigue gagne en intensité grâce à des enjeux politiques plus affirmés, tandis que la vie au collège de magie révèle des rivalités, des amitiés et des choix déterminants pour l’avenir. Basile poursuit son parcours avec une détermination admirable et une maturité grandissante, confronté à des interrogations profondes sur l’identité, l’engagement et la place à occuper dans un monde traversé par les inégalités et les tensions sociales. La galerie de personnages s’étoffe, notamment grâce à un Albain attachant dont l’importance s’affirme au fil des pages. Chaque personnage se trouve plus ou moins bousculé dans ce deuxième. Les relations familiales et affectives apportent également une belle sensibilité à l’album. Le dessin séduit par des décors majestueux, des scènes de magie fluides et des teintes délicates qui renforcent l’atmosphère singulière de cette bande dessinée inclusive et captivante.

La saga Eclepsis se poursuit avec ce deuxième tome, album de la collection Combo, des éditions Dargaud. Un album captivant qui présente une quête initiatique pour Basile, qui voit ses rêves quelque peu bousculés, entre les enjeux politiques, la tension entre les peuples, une guerre qui s’annonce…

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