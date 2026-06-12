Faire fleurir la foudre – Ed. Sarbacane

Faire fleurir la foudre est un roman d’Alexandre Chardin paru aux éditions Sarbacane, en mai 2026. Une histoire singulière, un récit bouleversant, une tragédie qui mêle amitiés maladroites, amours fracassantes, différences, préjugés, qui se présente comme une pièce de théâtre.

Début de l’histoire :

Il est le cœur de Nina, dissimulé sous un long manteau, derrière une colère prête à éclater et des regards noirs lancés comme des lames aiguisées. Jamais la garde n’est baissée : avertissements et menaces tiennent les autres à distance. Dans la cour du collège, les regards s’attardent et les chuchotements circulent. Les insultes désignent ce qu’elle est avec une cruauté ordinaire. Une envie de feu habite chaque pensée, comme la promesse d’un incendie capable de tout purifier, jusqu’à l’engloutir elle aussi après tant de chutes. À l’angle du bâtiment, deux garçons détournent les yeux tandis qu’un troisième soutient cette foudre silencieuse. Ce cœur bat pourtant pour survivre, nourrir une mère épuisée et maintenir Nina debout face à ceux qui ignorent tout. Une main tendue autrefois par un homme élégant, au sourire rassurant, avait fait miroiter secours et réconfort.

Avis et descriptif :

Le roman bouleverse autant par son originalité que par la puissance des émotions qu’il suscite. Construite comme une pièce de théâtre en plusieurs actes, l’intrigue donne une voix inattendue aux cœurs des personnages. Elle révèle blessures, colères et espoirs avec une grande sensibilité. Entre dialogues incisifs et élans poétiques, Alexandre Chardin aborde des thématiques difficiles. Il y a la violence, les préjugés, la peur ou la maltraitance, sans jamais sombrer dans la démonstration. Les trajectoires de Nina, Marin, Yoann, Raphaël ou Clara se croisent et s’entrechoquent avant de laisser émerger une solidarité porteuse d’espoir. La figure inquiétante de l’ogre apporte une dimension presque symbolique à ce récit âpre et lumineux. La plume, à la fois brute et délicate, offre une lecture marquante. Les échos continuent, se poursuivent, longtemps pour résonner après la dernière page.

Faire fleurir la foudre est un roman, des éditions Sarbacane, qui séduit par sa construction originale, où les cœurs des personnages prennent la parole pour dévoiler blessures et espoirs. Le récit aborde avec justesse des thèmes forts comme la violence, les préjugés et la solidarité à travers des destins qui finissent par se rejoindre. Une lecture intense et profondément émouvante, portée par une écriture à la fois brute, poétique et inoubliable.

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