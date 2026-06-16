Cahier de vacances adultes – Parlons bien français ! – Ed. Larousse

La collection Cahier de vacances adultes, des éditions Larousse, propose un bel éventail de cahiers, dont Parlons bien français, paru en mai 2026. Un ouvrage souple qui invite à profiter de ses vacances pour mieux s’exprimer, travailler son orthographe et son vocabulaire, avec l’aide d’exercices ludiques.

Le cahier souple débute avec une introduction qui explique que même en vacances, il faut prendre le temps de jouer avec les mots. L’esprit se relâche et le rythme ralentit, permettant de se consacrer à de petits apprentissages ! Ainsi, le cahier a été pensé comme une parenthèse qui se veut légère et utile. Des exercices variés sont suggérés pour mettre à l’épreuve, de manière ludique, le vocabulaire de chacun et chacune. Le cahier invite à comprendre certaines expressions du quotidien et à trouver le mot juste. L’objectif est de laisser les expressions approximatives de côté, pour gagner en justesse et élégance. Le cahier met l’accent sur la langue professionnelle, selon que l’on écrit à un collègue, supérieur ou encore client. Il permet aussi de revoir l’orthographe, permettant de rectifier ce que l’on pense parfois maîtriser.

Le cahier de vacances adultes transforme la saison estivale en un moment aussi divertissant qu’enrichissant. Imaginé par Layla Khamlichi, connue pour son enthousiasme communicatif autour des subtilités de la langue française, l’ouvrage propose de redécouvrir vocabulaire, orthographe et expressions du quotidien sous un angle ludique. Pas moins de 130 jeux et exercices variés invitent à tester ses connaissances, décortiquer des citations célèbres et déjouer les pièges les plus fréquents du français. Chaque activité encourage à affiner sa manière de s’exprimer, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, tout en évitant les formulations imprécises. Les amoureux du mot juste apprécieront cette approche accessible et stimulante, qui valorise la richesse de la langue française sans jamais tomber dans la rigidité scolaire. Une parenthèse intelligente pour entretenir ses acquis et gagner en aisance avec plaisir pendant les vacances.

Parlons bien français ! est un cahier de vacances adultes, des éditions Larousse, qui offre une multitude de jeux variés. Des exercices ludiques, pour s’amuser et s’approprier la langue française, pendant les vacances, de manière aussi agréable qu’enrichissante.

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