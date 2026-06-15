NEMU – La revue BD qui est votre nouvelle lecture incontournable !!

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Vous aimez découvrir de nouveaux auteurs de bande dessinée ?. Vous passez votre temps à fouiller les réseaux sociaux, les plateformes de publication ou les salons pour dénicher le prochain dessinateur ou scénariste à suivre ? Alors NEMU pourrait bien devenir votre nouvelle lecture incontournable !!

Lancée en 2024, cette revue trimestrielle a un objectif simple : offrir une véritable rampe de lancement à une nouvelle génération d’artistes. Et ce, tout en permettant aux lecteurs de découvrir les coulisses de la création d’une bande dessinée. Campagne ULULE en cours de lancement pour le numéro 7 !!

Le concept

À l’origine du projet, un collectif qui souhaite dépoussiérer un modèle qui a longtemps permis à de nombreux auteurs de faire leurs premiers pas. La revue de bande dessinée, propose ici plusieurs histoires inédites réalisées par de jeunes artistes souvent encore jamais publiés. Le tout est accompagné d’interviews, de conseils créatifs, d’analyses de planches. Mais aussi, d’actualités du secteur et de dossiers thématiques. Les artistes connus ont aussi leur place !!

L’idée n’est pas seulement de publier des auteurs débutants, mais aussi de leur offrir un véritable accompagnement éditorial. Un travail de fond qui permet à ces jeunes créateurs d’apprendre leur métier dans un cadre professionnel, loin de la pression commerciale qui accompagne souvent la sortie d’un premier album.

NEMU 5 : la nouvelle génération à l’honneur

Dans le cinquième numéro, les nouveaux talents, repérés lors des appels à projets, sont mis en avant. Vous remarquerez tout de même que dans les personnes interviewées, on a aussi du calibre : Tony Valente, qu’on ne présente plus avec « Radiant ». Gaëlle Hersent, que j’ai découvert il y a des années sur son titre « Sauvage » (mis qui depuis a fait son bout de chemin!). Saïd Sassine, découvert avec son titre Shōchū on the rocks, que j’avais adoré !!

Et bien d’autres ! Le résultat, un numéro particulièrement varié, qui met en lumière toute la richesse des influences actuelles !

NEMU 6 : imaginer le futur pour parler du présent

Avec son sixième numéro, NEMU se tourne vers la science-fiction et l’anticipation. Une question sert de fil conducteur à l’ensemble. Cinq récits inédits composent le dossier principal : Imitation artificielle de Reina Faider et Emma de Visme, Renouveau de Jules Lubineau, Projet 28VE de MaeTeah et Cécile Garcia, L’Étarbre d’Aristide Renault, Lo-TEK de Briac Descottes.

Autour de ces histoires gravitent plusieurs entretiens passionnants avec ces auteurs et autrices aux univers très différents et d’autres noms comme Jade Khoo (qui a fait un carton avec sa BD : Terre et Lune) , Lucie Albrecht ou encore Mathieu Bablet.

Le magazine s’intéresse également à des sujets particulièrement actuels, notamment la place de l’intelligence artificielle dans les métiers créatifs, tout en proposant sa traditionnelle rubrique consacrée aux techniques de dessin et à l’apprentissage artistique !!

Le point sur la revue

Ce qui fait la force de NEMU, c’est avant tout sa simplicité et son accessibilité. C’est un laboratoire où de jeunes auteurs peuvent se faire remarquer des maisons d’éditions, et trouver leur futur fan ! On ressent cette volonté à chaque page qui leur est consacrée. Les styles graphiques sont une vraie découverte. C’est un renouvellement appréciable dans la jungle de l’habitude et de la monotonie !!

Les interviews constituent également une véritable valeur ajoutée. Elles permettent de comprendre les parcours, les doutes et les méthodes de travail de créateurs. Une mine d’informations pour les lecteurs curieux ! Mais aussi pour celles et ceux qui rêvent un jour de créer leur propre bande dessinée !

Enfin, NEMU est là pour participer réellement à la formation d’une nouvelle génération d’auteurs !

Conclusion

Dans un paysage où les jeunes artistes peinent parfois à trouver leur place, NEMU remplit une mission essentielle : offrir un espace d’expression et de révélation !! On apprécie particulièrement son format compact façon comics, facile à transporter partout, la qualité de ses interviews, ses dossiers thématiques et surtout sa volonté de mettre en avant des auteurs encore méconnus.

Plus qu’un simple magazine, NEMU a compris qu’il faut se consacrer à la relève de la bande dessinée. Une revue ambitieuse car les auteurs ne naissent pas « grands ». Ils ont besoin d’endroits où ils peuvent être accompagnés !