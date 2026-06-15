« Chers Parents » Salle Réjane : une satire familiale aussi féroce que jubilatoire !

Après cinq ans de succès au théâtre, l’adaptation au cinéma sortie en février 2026 avec Miou-Miou et André Dussollier a confirmé l’engouement du public. Forte de ce double triomphe, la comédie d’Emmanuel et Armelle Patron retrouve le Théâtre de Paris, Salle Réjane, pour trente représentations exceptionnelles.

Sous les apparences d’une comédie familiale légère se cache une fine observation de notre société contemporaine. À travers une intrigue redoutablement efficace, Chers Parents ausculte les liens familiaux, les questions de transmission, d’héritage et d’argent, tout en mettant en lumière les fragiles équilibres qui unissent parents et enfants.Quoi de plus naturel qu’un frère et une sœur pour écrire une pièce consacrée aux relations familiales ? Emmanuel Patron, comédien et scénariste, et sa sœur Armelle, scénariste pour la télévision, connaissent parfaitement ces territoires intimes où se mêlent affection, rivalité et non-dits. Après avoir signé de nombreux succès télévisés, parmi lesquels Nos Chers Voisins ou Scènes de Ménages, les deux auteurs ont choisi de quitter le format court pour se confronter à l’exigence du théâtre. Avec Chers Parents, ils choisissent le temps long du théâtre pour développer une observation plus ample des comportements humains.

L’intrigue nous plonge au cœur de la famille Gauthier. Jeanne et Vincent convoquent en urgence leurs trois enfants, Pierre, Jules et Louise. Inquiets, ces derniers traversent la France au plus vite, persuadés qu’un drame est survenu. Mais la réalité est tout autre. Les parents ont gagné une fortune considérable. Une excellente nouvelle… jusqu’au moment où ils annoncent qu’ils n’ont aucune intention d’en faire profiter leurs enfants et qu’ils souhaitent consacrer cet argent à un projet humanitaire destiné à des orphelins au Cambodge. Cette révélation fait voler en éclats les apparences d’une famille unie. Derrière les sourires se cachent frustrations, jalousies, rivalités et intérêts personnels. La pièce devient alors une comédie satirique et grinçante qui explore avec finesse la complexité des relations familiales, le poids de l’argent et de la cupidité, la dynamique et la place de chacun au sein de la fratrie, la volatilité des sentiments, la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et la question essentielle de ce que les parents doivent réellement à leurs enfants.

À partir de cette proposition aussi singulière que savoureuse, la pièce interroge une question essentielle : que doivent réellement les parents à leurs enfants ?

Le scénario, nourri d’un humour noir particulièrement jubilatoire, invite chacun à examiner son propre rapport à la richesse. Insensiblement, le spectateur se surprend à s’interroger : que ferait-il à la place de ces personnages si le hasard lui offrait soudain une fortune inespérée ? Emmanuel Patron s’amuse avec malice de cette expérience de pensée collective et fait surgir le rire là où l’on découvre ses propres contradictions.

Car comme souvent dans les meilleures comédies, le rire sert de révélateur. À partir de cette situation volontairement provocatrice, la pièce déploie une mécanique nourrie d’un humour noir particulièrement jubilatoire et invite chacun à examiner son propre rapport à la richesse

L’argent devient ici un révélateur et agit comme un accélérateur des tensions, met au jour les frustrations enfouies et oblige chacun à dévoiler ce qu’il croyait pouvoir dissimuler. La famille, espace supposé de solidarité et d’affection, se transforme alors en terrain d’affrontements symboliques où se rejouent les questions de reconnaissance, de légitimité et d’amour.

L’écriture constitue l’une des grandes réussites du spectacle. Les auteurs possèdent un sens du rythme et de la formule qui rappelle les meilleures traditions de la comédie française. Les répliques claquent avec précision, les situations rebondissent sans cesse et la construction dramaturgique se révèle d’une remarquable rigueur. Chaque scène apporte son lot de surprises jusqu’à un dénouement que l’on voit venir sans jamais tout à fait l’anticiper.

La mise en scène, parfaitement rythmée, accompagne cette mécanique de précision. Le montage serré contribue à maintenir une énergie constante. Tout est joué avec un tel sens de l’autodérision et une telle précision que l’on ne peut qu’en rire aux éclats. Les dialogues sont savoureux et fusent à la vitesse de la lumière. Quant à la distribution, elle se révèle remarquable. Les comédiens s’emparent de leurs personnages avec un plaisir manifeste et un sens consommé de l’autodérision. Entre justesse psychologique et accents burlesques, chacun trouve la note exacte pour faire exister cette galerie de caractères aussi familiers qu’universels.

Le succès ininterrompu de Chers Parents depuis cinq ans, à la Salle Réjane au Théâtre de Paris comme en tournée dans toute la France, prouve à quel point ce texte résonne auprès du public. Beaucoup se surprendront sans doute à rêver d’un gain similaire au Loto en quittant la salle. Mais avant la fortune, c’est surtout une heure et demie de bonheur qu’ils passeront avec Chers Parents, l’une des comédies les plus réjouissantes de ces dernières années.

Jean Christophe Mary

Auteurs

Emmanuel Patron, Armelle Patron

Mise en scène

Armelle Patron, Anne Dupagne et Emmanuel Patron

Costumes : Nadia CHMILEWSKY

Décor : Édouard LAUG

Lumière : Laurent BÉAL

Musique : Michel AMSELLEM

Illustration : Sacha FLOCH POLIAKOFFF

Avec :

Frédérique Tirmont : Jeann Gauthier

Bernard Alane : Vincent Gauthier

Elise Diamant : Louise Gauthier

Thomas Sagols : Jules Gauthier

Emmanuel Patron ou Stéphane Brel : Pierre Gauthier