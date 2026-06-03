Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne) – Niché au cœur de la vallée de la Vézère, à quelques kilomètres seulement de Lascaux, le site du Conquil attire chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir l’un des plus remarquables ensembles troglodytiques du Périgord Noir. Entre patrimoine, archéologie et tourisme culturel, ce lieu chargé d’histoire continue de révéler ses mystères.



Accroché à une falaise calcaire dominant la vallée, le Conquil témoigne de plusieurs millénaires d’occupation humaine. Dès la Préhistoire, les hommes ont utilisé les abris naturels de la roche comme refuges. Au fil des siècles, ces cavités ont été transformées en habitations, en espaces de stockage et en fortifications, faisant du site un véritable village troglodytique. Les vestiges visibles aujourd’hui racontent cette longue adaptation de l’homme à son environnement naturel.

Voyage à travers l’Histoire



Le parcours de visite serpente au pied des falaises, permettant aux visiteurs d’explorer d’anciennes habitations creusées dans la pierre, un pigeonnier médiéval exceptionnel et plusieurs aménagements défensifs qui rappellent le rôle stratégique du lieu au Moyen Âge. Dans cet écrin de verdure préservé, l’histoire se découvre au rythme de la promenade.



Depuis plusieurs années, le Conquil fait également l’objet de campagnes de fouilles archéologiques destinées à mieux comprendre les différentes phases d’occupation du site. Ces recherches ont déjà permis de mettre au jour des structures encore mal identifiées, suscitant l’intérêt de la communauté scientifique. Certaines découvertes pourraient contribuer à renouveler les connaissances sur l’organisation des habitats troglodytiques du Périgord.

Le Conquil un site familiale avant tout



Au-delà de son intérêt historique, le Conquil s’est imposé comme une destination touristique familiale. Visites guidées, parcours pédagogiques, escape game en plein air et animations nocturnes permettent au public d’appréhender le patrimoine de manière ludique et immersive. Cette diversification des activités contribue à valoriser un site qui conjugue désormais conservation du patrimoine et attractivité touristique.

Dans une région mondialement connue pour ses richesses préhistoriques, le Conquil occupe une place singulière. Moins célèbre que les grottes ornées de la vallée, il offre pourtant un témoignage exceptionnel de la continuité de l’occupation humaine, depuis les premiers habitants jusqu’aux communautés médiévales.

À l’heure où le tourisme culturel connaît un regain d’intérêt, le Conquil apparaît comme l’un des sites incontournables de la Dordogne à taille humaine. Entre falaises majestueuses, histoire vivante et découvertes archéologiques, ce village de pierre continue de fasciner les visiteurs et de faire parler les siècles.

La Falaise aux Secrets : la grande nouveauté immersive 2026 du Conquil

Chaque mercredi soir, du 15 juillet au 26 août 2026, lorsque la nuit tombe, la falaise du Conquil s’éveille et révèle ses mystères.

Avec La Falaise aux Secrets, le Conquil propose une expérience immersive inédite où le patrimoine prend vie sous les yeux des visiteurs. Comédiens, figurants, ambiances sonores, jeux de lumière, scènes de village et spectacle final transportent le public au cœur d’un Moyen Âge oublié, entre croyances, légendes et tensions du quotidien.

Bien plus qu’une simple visite d’un site exceptionnel fort de plus de 40 000 ans d’occupation humaine, cette aventure fait de chaque participant un témoin privilégié — et parfois même un acteur — d’une histoire qui se joue dans la roche, au sein d’un décor naturel spectaculaire. Au fil de la soirée, la légende du Dieu Cerf et de Jeanne de Molay se dévoile enfin.

Pensée pour les familles, les amateurs de patrimoine et les visiteurs en quête d’expériences originales, La Falaise aux Secrets propose :