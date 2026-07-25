Petits dieux – Diane – Ed. Dargaud

Diane est le troisième et dernier tome de la trilogie Petits dieux Petits dieux, des éditions Dargaud, paru en juin 2026. Une bande dessinée de Mathieu Salvia et Krystel qui offre une conclusion à cet univers imaginaire. Un récit porté par des personnages qui ne veulent pas être oubliés, disparaître à la suite de leur déesse, une écrivaine sur le point de mourir.

La forêt et la ferme se disloquent, s’effritent, tombent dans le vide, petit à petit. Le réveil de Catherine sonne. La femme se lève, sort de sa chambre. Elle constate que le lit de sa mère est vide, en passant devant sa chambre. Elle observe, s’inquiète et va mettre ses chaussures. Sa fille descend les escaliers, elle demande où elle va. Catherine explique que ce n’est rien. Mamie est sortie faire un petit tour et elle doit aller la chercher. En attendant, elle demande à sa fille de préparer son petit-déjeuner et de rester à l’intérieur. Monsieur Doudou y voit là une nouvelle occasion de prendre le dessus sur les envies de la petite fille. Alors que Lala s’en retourne et que Catherine sort, monsieur Doudou suggère à la déesse de ne pas aller prendre son petit-déjeuner, mais plutôt de regarder la tablette, blottie sur le canapé.

L’ultime tome referme avec émotion la trilogie Petits dieux en offrant une conclusion aussi touchante qu’inventive. L’aventure poursuit le destin de Pabo, Cléo et de leurs compagnons, confrontés à l’effacement progressif de la mémoire de Diane, dont dépend leur propre existence. Le scénario mêle habilement fantasy, action et réflexion sur la maladie d’Alzheimer. Il célèbre aussi la puissance de l’imaginaire, de la création et de la transmission. Les rebondissements s’enchaînent avec justesse jusqu’à un dénouement émouvant, sans jamais perdre de vue les liens qui unissent les personnages. Les illustrations de Krystel accompagnent parfaitement cette quête, grâce à un trait expressif et des couleurs délicates qui renforcent la poésie du récit. La conclusion apporte des réponses satisfaisantes tout en conservant une belle sensibilité. La série originale, profonde et accessible, rappelle avec finesse que les histoires, une fois partagées, peuvent continuer à vivre bien au-delà des souvenirs.

Diane est le troisième et ultime tome de la série originale et touchante Petits dieux, des éditions Dargaud. Une conclusion inventive et sensible, sous la forme d’un conte fantasy. Un récit qui offre une réflexion sur la maladie d’Alzheimer, la mort, les souvenirs, la création et la transmission.

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