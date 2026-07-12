The Regalia of the Underdog – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

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Notre loser préféré est de retour… et il n’a toujours pas fini d’apprendre de ses erreurs ! Avec ce deuxième tome de The Regalia of the Underdog, Shinachiku poursuit son aventure fantasy pleine d’humour, où la route vers le trône est loin d’être un long fleuve tranquille !!

Disponible depuis le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Manga, ce nouveau volume fait entrer les candidats dans le vif de la compétition !!! Grrrr

Le décor

Dans une petite auberge animée du port, les marins discutent bruyamment tandis que Shelly termine son service. Malgré les conseils de sa patronne, la jeune femme préfère continuer à travailler pour se changer les idées ! C’est alors que débarque notre joyeuse bande de futurs prétendants au trône, bien décidée à trouver le gîte et le couvert avant d’embarquer pour la capitale.

Shelly reconnaît immédiatement le groupe : comme eux, elle participe aux épreuves du Tessère. Autrement dit, ils sont désormais des rivaux potentiels. Les clients de l’auberge ne tardent d’ailleurs pas à vanter les exploits de la jeune guerrière, capable de maîtriser un monstre… de quoi impressionner Kazilla !

Mais fidèle à lui-même, Tarte ne brille pas vraiment par son sens de la diplomatie. Au lieu de demander une chambre, il exige que l’on fasse partir d’autres clients pour leur laisser la place… Une entrée en matière qui se termine logiquement par une nuit à la belle étoile !

Le lendemain, les candidats embarquent enfin pour la capitale. Pourtant, l’ambiance se tend rapidement : le navire transporte uniquement des concurrents et certains passagers seraient même des chasseurs de candidats, engagés par de riches familles pour éliminer la concurrence avant même le début des épreuves.

Le voyage ne fait que commencer… et il s’annonce déjà plutôt mouvementé !!

Le point sur le manga

Avec ce deuxième tome, Shinachiku fait évoluer son récit. Après avoir posé les bases de son univers, il fait entrer ses personnages dans une compétition bien plus sérieuse qu’ils ne l’imaginaient.

Jusqu’ici, devenir roi pouvait encore ressembler à un rêve un peu fou. Désormais, les candidats découvrent que chaque rencontre, chaque déplacement et chaque décision peuvent avoir des conséquences. Le voyage vers la capitale marque finalement la fin de l’insouciance !!

L’une des forces de The Regalia of the Underdog, publié aux Éditions Glénat, réside dans les relations entre les membres du groupe de Roméo. Bien qu’ils soient tous théoriquement rivaux, une véritable solidarité s’installe peu à peu entre eux. Cette fraternité contraste avec la violence du concours et apporte beaucoup de fraîcheur au récit.

De son côté, Tarte reste toujours aussi impulsif et insupportable... mais son comportement évolue subtilement. Là où ses maladresses servaient surtout de ressort comique dans le premier tome, elles le confrontent désormais aux conséquences de ses actes ! On sourit encore beaucoup, mais le personnage commence aussi à évoluer … Les personnages partent encore avec leurs rêves de couronne, leurs fanfaronnades, leurs maladresses… puis ils découvrent que certains concurrents sont prêts à tuer avant même d’arriver à la capitale ! Ils passent vite du fantasme à la réalité !!

Graphiquement, Shinachiku continue de trouver un bel équilibre entre action et humour. Les combats sont aériens, les expressions volontairement exagérées renforcent les situations comiques, tandis que les scènes d’affrontement gagnent en intensité à mesure que les enjeux augmentent !

Conclusion

Avec ce deuxième tome, publié aux Éditions Glénat Manga, The Regalia of the Underdog confirme les qualités aperçues lors du lancement de la série. Plus tourné vers les rivalités entre prétendants et les premières règles de cette compétition royale que vers Tarte lui-même, ce volume élargit progressivement son univers tout en conservant son humour et son énergie communicative ! La compétition n’est plus le décor, c’est la fin de l’illusion pour Tarte !!!

Une suite efficace qui donne surtout envie d’embarquer avec cette drôle d’équipe pour découvrir jusqu’où cette aventure initiatique les mènera !