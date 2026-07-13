La fourmi blanche – Destins parallèles – Ed. Graph Zeppelin

Destins parallèles est le deuxième tome de la série La fourmi blanche, des éditions Graph Zeppelin, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Marco Bianchini, Marco Santucci et Patrizio Evangelisti, qui présente une aventure de science-fiction plutôt bien menée.

Yoasaf vient voir son seigneur. Il lui explique que les hommes sont prêts à se lancer à la chasse à la fugitive, qui s’est réfugiée à l’intérieur de la tour. Le seigneur demande à son bras droit ce qu’il pense de la vieille tour. Yoasaf explique qu’il n’a pas vraiment l’habitude de penser. Cependant, il semble que la tour est dangereuse. En effet, elle est le témoin de leur passé, mais elle est aussi en ruine ! Le seigneur s’en retourne. Il est d’accord avec Yoasaf, et aujourd’hui tout est différent. Aussi, il affirme qu’ils n’ont plus besoin de reliques qui peuvent leur rappeler leur passé minable. Il ordonne d’abattre la tour, ainsi, la tour se chargera de réduire la fugitive. Par cet acte, il pense qu’une nouvelle ère commence pour les Géosiens… Avant tout, il aimerait emporter l’engin dans lequel est arrivée la fugitive.

Ce deuxième tome enrichit avec habileté un univers de science-fiction déjà captivant en développant les enjeux politiques, scientifiques et humains. Les révélations sur l’enfance de Bianca éclairent une partie de son passé tout en entretenant le mystère autour de son véritable rôle dans le destin des Nautiles. Les affrontements entre Nautiles et Géosiens gagnent en intensité, tandis que les ambitions de certains protagonistes accentuent une tension dramatique de plus en plus marquée. La bande dessinée multiplie les rebondissements, alterne présent et souvenirs avec fluidité et réserve encore de nombreuses surprises. Les illustrations de Patrizio Evangelisti impressionnent par leur richesse, leurs décors organiques et leurs couleurs éclatantes, qui donnent vie à cet univers fascinant. Quelques clins d’œil disséminés dans les planches récompensent les lecteurs attentifs. Un deuxième tome spectaculaire et plein d’émotion qui laisse présager une suite particulièrement attendue.

Destins parallèles est le deuxième tome de la série de science-fiction La fourmi blanche, des éditions Graph Zeppelin. Un album captivant, qui offre des flashbacks permettant de découvrir l’enfance de Bianca, tout en accentuant les tensions entre deux peuples ennemis.

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