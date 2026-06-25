Glaces party avec Dolci – Ed. Larousse

Glaces party avec Dolci est un livre culinaire qui invite à savourer des glaces tout au long de l’année. Un ouvrage des éditions Larousse, paru en avril 2026, qui présente 75 recettes faciles à réaliser, mais surtout gourmandes, entre sorbets, crèmes glacées, frozen yoghurts, granités…

Le livre présente, en partenariat avec Moulinex, des recettes de glaces savoureuses et variées, à réaliser avec l’aide de la machine à glace Dolci. C’est avec une introduction que la découverte commence. Ainsi, pour tous ceux qui rêvent d’une crème glacée ou d’un sorbet, en toutes saisons, le livre et l’appareil promettent de faire plaisir à toute la famille ! Le sommaire, par la suite, dévoile des recettes de sorbets ultra-fruités, des glaces incontournables, des glaces gourmandes, des frozen yogurts, smoothies et milk-shakes et frappés, granités et cocktails. Des idées glacées, crémeuses ou fruitées à réaliser avec la machine à glace Dolci. Les préparations restent simples à réaliser. Les ingrédients choisis et l’un des programmes de la machine à glaces suffisent, car l’appareil s’occupe de tout !

Le livre de cuisine rassemble une belle sélection de 75 recettes gourmandes spécialement conçues pour réaliser facilement des desserts glacés à la maison. Des crèmes glacées classiques aux créations plus originales, l’ouvrage multiplie les idées pour varier les plaisirs tout au long de l’année. Chaque recette bénéficie d’explications claires et accessibles, avec des étapes détaillées qui facilitent la préparation, même pour les débutants. Le nombre de portions, le temps de préparation et la durée de congélation sont indiqués avec précision afin de simplifier l’organisation. Les ingrédients apparaissent de manière lisible visuellement. Les recettes sont souvent accompagnées de photographies qui permettent de visualiser immédiatement le résultat attendu. Les nombreux visuels mettent également en valeur des présentations soignées et particulièrement appétissantes. Un ouvrage pratique et inspirant qui exploite pleinement les possibilités de la machine à glaces Dolci de Moulinex et invite à multiplier les créations gourmandes.

Glaces party avec Dolci est un livre de cuisine gourmand, des éditions Larousse. Un ouvrage qui offre une belle variété de recettes, des crèmes glacées, sorbets, granités, frappés et bien d’autres encore à réaliser maison, pour faire plaisir à tout moment à toute la famille !

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