Ultime frisson ! – La nouvelle collection jeunesse des éditions Le Lombard

Ultime frisson ! est une nouvelle collection, des éditions Le Lombard, qui débute avec deux titres parus en mai 2026. Momie sur Mars et Panique sur l’île offrent deux albums indépendants de Marjolaine et Joris Chamblain, qui remettent l’horreur au goût du jour et à destination du jeune public.

Dans son manoir, un spectre semble s’adresser aux lecteurs. Il parle des astres, de l’espace, ce qui lui rappelle une histoire qu’il veut conter… En une fin d’après-midi, sur Mars, un appareil avance prudemment. Mais, il est bientôt rattrapé. Un jeune garçon lui a fait peur, en arrivant derrière et en lui cachant son œil. Le robot demande à Orion de ne pas endommager la pile atomique. Orion tente d’expliquer à Persée qu’il s’agissait seulement d’une blague. Le robot affirme que la nuit va arriver, ce qui va entraîner une chute de température. Aussi, il leur faut rentrer rapidement, sinon les parents seront mécontents. Orion n’est pas content, il ne veut pas que Persée raconte aux parents leur sortie sur Mars. Il le menace d’effacer encore une fois sa mémoire immédiate ! Puis, Orion appelle son chien, pour pouvoir repartir. Mais l’animal ramène un curieux débris…

Le fantôme, dans son manoir, s’ennuie. Cela fait trois jours qu’il pleut. La météo lui rappelle une histoire, les mésaventures de deux jeunes gens pris dans les tourments des conditions climatiques… Sarah et son cousin Mike, à bord d’un avion de tourisme, survolent des îles en mer des Caraïbes. Le pilote trouve que Mike n’a pas l’air bien. Sarah fait remarquer qu’il est un geek et ne sort jamais de sa chambre. Le jeune garçon, à son tour, rétorque qu’il n’est pas une globe-trotteuse comme elle. Ils discutent et le pilote fait remarquer qu’une île de l’archipel a servi de lieu de tournage. D’un coup, Mike semble plus intéressé. De plus, le film tourné est une saga que le jeune garçon adore ! Sa curiosité piquée, il aimerait savoir s’il y a encore des accessoires à récupérer et s’ils peuvent atterrir sur l’île…

Les deux bandes dessinées inaugurent avec enthousiasme la collection Ultime frisson !, conçue pour faire découvrir les plaisirs du mystère et du suspense aux jeunes lecteurs. Chaque aventure, introduite par le fantomatique Jeffrey, entraîne dans un récit indépendant mêlant exploration, phénomènes étranges et créatures inquiétantes, tout en conservant une atmosphère accessible et sans violence. D’un côté, une mission sur Mars bascule dans l’inexpliqué avec l’apparition d’une mystérieuse momie ; de l’autre, une île isolée devient le théâtre d’événements aussi surprenants qu’inquiétants. Les intrigues avancent à un rythme soutenu et multiplient les rebondissements, tout en laissant une large place à l’aventure. Les illustrations colorées et expressives renforcent l’immersion dans ces univers variés. Entre frissons mesurés, humour discret et découvertes captivantes, cette nouvelle collection évoque les grandes lectures d’épouvante jeunesse tout en proposant une approche moderne et rassurante.

Ultime frisson ! est une nouvelle collection jeunesse des éditions Le Lombard, qui débute avec Momie sur Mars et Panique sur l’île. Deux albums captivants, surprenants et inquiétants, qui offrent des récits indépendants, ainsi que des premiers frissons aux jeunes lecteurs.

Des albums à acheter aussi sur Amazon