Le monde sauvage – Le lynx Boréal

Le lynx Boréal est le deuxième tome de la série jeunesse Le monde sauvage, des éditions de la Gouttière, paru fin avril 2026. Un album sans texte, ni parole, de Sylvain Bauduret et Yoann Thionnet, qui propose de s’approcher et de découvrir un animal sauvage, proche de nos routes…

Un chevreuil broute tranquillement. Non loin, un lynx observe tapis, caché derrière des feuillages. Il bouge une patte, s’approche discrètement, tandis que sa proie continue de brouter sagement. Mais le lynx pose sa patte sur des petites branches qui craquent. Cela éveille le chevreuil, qui prend aussitôt la fuite. Le lynx semble dépité. Il s’en va tranquillement, avec sans rien à se mettre sous la dent. Le félin se promène tranquillement, va là où le mènent ses pattes, sans réfléchir… Il va se rafraîchir et boire auprès d’une étendue d’eau. Mais là, des loups arrivent et le menacent. Le lynx qui ne se sent plus en sécurité, et n’a pas envie d’affronter deux ennemis, s’enfuit. L’animal arrive bientôt au niveau d’une route. Un panneau signale le passage éventuel d’animaux sauvages et de faire attention. Le lynx observe curieusement, comme s’il voyait ce genre de sol pour la première fois.

La série jeunesse se poursuit avec une nouvelle immersion silencieuse et contemplative dans le quotidien du lynx Boréal. Il s’agit d’un des mammifères les plus rares de France. Sans le moindre texte, l’album raconte avec beaucoup de réalisme le parcours d’un jeune félin qui apprend à survivre dans un environnement où la nature partage désormais son territoire avec les activités humaines. Les illustrations, d’une grande finesse, captent chaque mouvement, chaque expression et chaque paysage avec une remarquable précision, offrant une lecture accessible à tous les âges. L’absence de dialogues laisse toute la place à l’observation et à l’imagination. L’expérience souligne la beauté fragile de la faune sauvage. Un dossier documentaire en fin d’ouvrage complète agréablement cette découverte en apportant des informations sur l’espèce, son habitat et les menaces qui pèsent sur sa survie. Un album jeunesse naturaliste sensible, éducatif et visuellement magnifique.

Le lynx Boréal est le deuxième tome de la série jeunesse Le monde sauvage, des éditions de la Gouttière. Un album sans texte, immersif, qui invite à la contemplation et à l’observation, qui propose de suivre un jeune félin qui découvre son environnement. Entre danger dans la forêt et la route, voire l’autoroute qui traverse son territoire, le jeune félin va devoir s’adapter et survivre…

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