Mes ex – Ed. Hauteville

Mes ex est un thriller psychologique de Leodora Darlington, paru aux éditions Hauteville, en juin 2026. Un roman haletant, avec un rythme soutenu qui invite à suivre Nathalie qui partage sa vie avec James. Il est beau, calme et gentil, contrairement à ses ex, auxquels elle préfère ne pas penser…

Début de l’histoire :

La trahison ne se résume pas à une dispute ou à des larmes. Longtemps après les éclats de voix, elle s’installe, grignote les souvenirs heureux, détruit la confiance et efface peu à peu l’intimité. À la fin, ne subsistent que la solitude, la méfiance et l’impression d’avoir partagé sa vie avec un parfait inconnu. Pendant que le mari sanglote dans la chambre voisine, une profonde lassitude envahit chaque pensée. L’envie de lui demander de se taire se heurte à la peur d’être entendue par les invités réunis au rez-de-chaussée, où la fête se poursuit entre rires et musique. L’humiliation paraît déjà insupportable, sans y ajouter le spectacle d’un mariage qui s’écroule. Les plaintes qui traversent le mur serrent le cœur autant qu’elles irritent. Jadis, un geste tendre aurait apaisé cette souffrance. Désormais, seule demeure l’incompréhension face à un amour brisé par la faute de celui qui pleure.

Avis et descriptif :

Le roman de Leodora Darlington propose un thriller psychologique immersif où les relations toxiques, l’emprise et les violences conjugales occupent une place centrale. L’intrigue suit Nathalie, persuadée d’avoir enfin trouvé le bonheur. Mais le passé va ressurgir et faire vaciller toutes les certitudes. L’alternance entre présent, souvenirs des anciennes relations et séances de thérapie dévoile progressivement les traumatismes, tout en entretenant une tension constante. Les chapitres courts apportent un rythme soutenu. Les faux-semblants, les manipulations et les nombreux rebondissements, quant à eux, maintiennent l’intérêt jusqu’au dénouement. L’atmosphère pesante renforce le malaise et nourrit le doute autour des personnages, dont les motivations restent longtemps incertaines. Au-delà du suspense, le récit offre une réflexion sensible sur les mécanismes de la violence et les difficultés de la reconstruction. Une lecture prenante, sombre et efficace, portée par une écriture fluide et maîtrisée.

Mes ex est un roman captivant et haletant, des éditions Hauteville. Un thriller psychologique efficace et sombre, qui propose de suivre Nathalie, en couple avec James, qui semble différent de ses ex. Entre passé, séances chez le psy et présent, le récit oscille pour dévoiler progressivement les traumatismes, offrant une tension incessante.

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