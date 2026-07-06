Le cahier de jeux de Gurty – Ed. Sarbacane

Le cahier de jeux de Gurty est un livre souple, des éditions Sarbacane, paru en mai 2026, qui propose de retrouver l’univers amusant de la chienne, à travers des jeux variés. Une cinquantaine de jeux, de coloriages et une planche de stickers permettent de retrouver Gurty de manière ludique. De quoi rire, stimuler son sens de l’observation et de la réflexion, tout en retrouvant des personnages attachants.



Le cahier débute avec une présentation des personnages, à commencer par Gurty, chienne rusée et joyeuse, douée d’une capacité à s’émerveiller du monde qui l’entoure. Elle adore être heureuse ! Le premier jeu propose de trouver ses prénom et nom au pays de Gurty. Aussi, les initiales des prénom et nom vont permettre de retrouver des appellations improbables et rigolotes. La deuxième page présente deux jeux. Le premier est un labyrinthe, qui suggère d’aider Gurty à atteindre la malle remplie de churros ! Le deuxième jeu rafraichit, avec des reflets givrés… Il faudra retrouver le seul reflet identique à la fleur qui s’est aventurée sur un lac glacé. Une couverture de livre en éclats est à retrouver à la page suivante. En effet, Tête de fesses a déchiqueté de rage la couverture d’un livre. Il en manque un morceau qu’il va falloir deviner…

Le cahier souple promet de joyeux moments de détente. Il propose une multitude d’activités inspirées de l’univers pétillant de la célèbre petite chienne. Cinquante jeux variés invitent à exercer le sens de l’observation, la logique, la déduction et la réflexion, tout en privilégiant le plaisir de jouer. Tests amusants, énigmes, défis, labyrinthes, puzzles et autres exercices s’enchaînent dans une ambiance pleine d’humour et de bonne humeur. Les illustrations colorées et pleines de fantaisie rendent chaque page particulièrement attrayante et prolongent avec bonheur l’esprit des romans. Les solutions, regroupées en fin d’ouvrage, permettent de vérifier facilement ses réponses. Il y a aussi des planches de stickers qui offrent l’occasion de personnaliser coloriages, dessins, cahiers ou fournitures scolaires. Un livre souple idéal pour les vacances, capable d’occuper les enfants tout en stimulant leur curiosité et leur sens de l’observation.

Le cahier de jeux de Gurty est un cahier souple, des éditions Sarbacane, qui propose des heures de jeux et d’amusements ! Un livre souple qui propose aux enfants de retrouver l’univers pétillant de la petite chienne et de ses amis, à travers des jeux variés, entre déduction, observation et rires.

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