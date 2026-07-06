Tower Dungeon – Tome 4 – Éditions Glénat Manga

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Après les révélations autour des origines de Yuva et l’ascension mouvementée de notre groupe de héros jusqu’au niveau 80 de la Tower Dungeon, Tsutomu Nihei choisit de prendre un chemin inattendu. Place à une nouvelle faction, étroitement liée à Minsabel, envoyée à son tour au cœur de la tour des dragons.

Un quatrième tome placé sous le signe de « l’alliance des pilules contre le mal de mer », aussi drôle qu’improbable, disponible depuis le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Manga.(+14)

Le décor

À bord d’un navire voguant sur une mer aussi sombre que la nuit, une nouvelle expédition se prépare à affronter la Tower Dungeon.

Parmi eux se trouve Iskeil, un dracomorphe chargé de rédiger des rapports destinés à Minsabel, capitaine de la garde royale. Mais plutôt que de livrer un compte rendu strictement militaire, il préfère raconter les désagréments du voyage : l’odeur insupportable de ses compagnons, le mal de mer qui décime les chevaliers… et les nombreuses demandes de ses fameux bonbons anti-nausée !

Au fil de la traversée, les membres de cette nouvelle équipe se dévoilent : une jeune archère issue d’un grand clan, son protecteur taciturne, un mystérieux valet muet, l’impétueuse Aridellia ou encore Sargan, un puissant magicien maîtrisant le feu. Lorsque le navire approche enfin de sa destination, les conversations s’interrompent. Devant eux se dresse la gigantesque tour, toujours aussi fascinante qu’inquiétante, suspendue dans le ciel comme un défi lancé à ces hommes !

Pendant ce temps, Minsabel poursuit sa mission depuis la capitale. Entre les rapports parfois très poétiques, mais rarement sérieux, d’Iskeil et une importante révélation faite à Calyx et Rudeam, les pièces du puzzle continuent lentement de s’assembler…

Pour lire les premières pages, cliquez >>ICI<<

Le point sur le manga

Après un troisième tome particulièrement riche en révélations, ce quatrième volume, publié aux Éditions Glénat Manga, change complètement de rythme. Tsutomu Nihei met volontairement en pause l’ascension de Yuva et de ses compagnons pour déplacer le regard vers une nouvelle expédition.

Ce choix peut surprendre, voire frustrer. Difficile de quitter des personnages auxquels on s’est déjà bien attachés, surtout après les événements marquants du précédent volume.

Pourtant, ce détour n’est pas gratuit ! L’auteur profite de cette nouvelle équipe pour enrichir encore son univers. Chaque étage exploré révèle de nouvelles créatures, de nouveaux dangers et des règles qui semblent se complexifier à mesure que l’on s’approche des sommets. Certaines découvertes sont particulièrement dérangeantes et laissent entrevoir une menace bien plus vaste que ce que l’on imaginait.

On sent que Tsutomu Nihei tisse patiemment sa toile depuis le début de Tower Dungeon. Les différentes expéditions semblent suivre des chemins parallèles qui finiront probablement par se rejoindre. La question est désormais de savoir quand… et surtout dans quelles circonstances !

En revanche, ce changement de perspective ralentit inévitablement le rythme du récit. Si les révélations continuent d’alimenter le mystère, l’impression d’être dans un tome de transition est bien présente. Un choix narratif assumé, qui demandera sans doute au tome suivant de récompenser la patience des lecteurs !!!

Conclusion

Avec ce quatrième tome, Tower Dungeon marque une pause dans son ascension sans pour autant cesser d’étoffer son univers. Tsutomu Nihei préfère développer les différentes factions et les mystères qui entourent la tour plutôt que d’accélérer son intrigue principale.

Un volume, publié aux Éditions Glénat Manga, un peu plus lent qui frustrera probablement les lecteurs impatients de retrouver Yuva, mais qui laisse entrevoir une construction bien plus ambitieuse qu’il n’y paraît. Reste maintenant à voir si le cinquième tome saura transformer cette attente en véritable récompense !!