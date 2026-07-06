La légende des Stryges – Les eaux du chaos 2/2

Le diptyque La légende des Stryges Les eaux du chaos se conclut avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en mai 2026. Une bande dessinée de Corbeyran, Nicolas Begue et Richard Guérineau, qui offre un thriller captivant, entre ésotérisme et enjeux politiques.

1869, en Bavière, dans un train, Bernat met en garde Sardin. Il lui explique que Weltman lui a menti. Même pire, il l’a mené en bateau et Sardin s’est laissé berner ! Sardin lui demande ce qui lui permet d’affirmer une pareille chose… Pour Bernat cela semble évident. Mais pour Sardin, ce qui paraît évident, c’est qu’à ses yeux, c’est la jalousie qu’éprouve Bernat qui le fait réagir ainsi. De plus, il ne voit pas l’intérêt d’une telle manœuvre de la part de Weltman. Bernat tente de s’expliquer. Il affirme qu’il n’est pas jaloux, et que la concurrence ne lui fait pas peur. De plus, il pense que Sardin ne saisit ni la manœuvre, ni les enjeux, car pour le moment, ils ne savent rien de ce liquide découvert. Bernat met en garde, car lorsqu’ils sauront ce qu’est ce liquide, il sera certainement trop tard…

Ce deuxième tome conclut ce diptyque avec une intrigue aussi captivante que mystérieuse, enrichissant avec intelligence l’univers déjà foisonnant de la saga. À la veille de la guerre franco-prussienne, les recherches autour d’une étrange substance noire découverte auprès d’antiques divinités égyptiennes alimentent rivalités politiques, espionnage et manipulations. Les révélations se succèdent dans une ambiance ésotérique où science, histoire et fantastique s’entremêlent avec habileté. La narration, dense et maîtrisée, entretient constamment le suspense, tandis que les personnages évoluent dans un climat de méfiance et de secrets. Le dessin détaillé sublime aussi bien les paysages que les décors historiques, renforçant une atmosphère sombre et fascinante. Les couleurs soignées accentuent encore la tension dramatique de cette aventure aux accents lovecraftiens. La conclusion reste solide et immersive, portée par un scénario ambitieux et un final marquant, qui séduira aussi bien les fidèles de la série que les amateurs de thrillers fantastiques.

La légende des Stryges – Les eaux du chaos est un diptyque fascinant, qui se conclut avec ce second tome, paru aux éditions Delcourt. Un album qui offre son lot de révélations, tout en maintenant une ambiance pesante, entre enjeux politiques, espionnage et manipulations.

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