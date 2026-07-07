Tango – Faux frères – Ed. Le Lombard

Faux frères est le neuvième tome de la série à succès Tango, des éditions Le Lombard, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Matz et Philippe Xavier qui invite à retrouver Tango pour une nouvelle mission brutale et haletante, sur fond de trafic de drogues.

Certains jours, plus rien ne semble avoir de sens pour Tango. Sans raison apparente, un profond sentiment de vide l’envahit, le poussant à se replier sur lui-même en attendant que cette tempête intérieure s’apaise. Chercher l’origine de ce mal-être ne suffit pas à l’effacer, tant la solitude, l’inactivité et l’incompréhension du monde semblent se mêler dans un même tourbillon. Les pensées envahissantes se succèdent, multipliant les questions sans réponse et nourrissant un profond découragement. Pour tenter d’apaiser ce tumulte, l’alcool apparaît parfois comme un refuge illusoire, offrant un répit aussi bref que trompeur. Pourtant, ce soulagement ne fait que masquer une souffrance persistante. Lorsque son téléphone sonne, toute envie de répondre disparaît, tant le besoin de silence et d’isolement prend le dessus. Ne reste alors qu’une attente, celle de voir peu à peu les pensées s’éloigner et le calme intérieur revenir.

Le neuvième tome de Tango propose une aventure intense où l’action laisse davantage de place aux blessures intérieures du héros. Rattrapé par son passé alors qu’il cherche à s’effacer du monde, Tango accepte une mission d’infiltration qui l’entraîne au cœur d’un réseau de narcotrafiquants dans les Caraïbes. Une troublante ressemblance avec le chef du cartel fait émerger des révélations inattendues sur ses origines et confronte cet homme solitaire à des interrogations profondément personnelles. La bande dessinée mêle habilement thriller, polar et drame familial, tout en conservant un rythme soutenu ponctué de confrontations et de rebondissements. Le dessin réaliste restitue avec force les paysages d’Amérique latine, les scènes d’action et les regards lourds de non-dits, dans une mise en scène très cinématographique. Ce nouvel album enrichit la personnalité de Tango, plus vulnérable et nuancé que jamais, tout en offrant une intrigue solide, captivante et riche en tension émotionnelle.

Faux-frères est le neuvième tome de la série Tango, des éditions Le Lombard, qui mêle avec efficacité action, thriller et drame familial. Une mission oblige le héros à affronter son passé et ses origines, rendant Tango plus vulnérable qu’à l’accoutumée. L’intrigue rythmée et riche en révélations offre une aventure intense et captivante.

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