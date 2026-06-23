Le Théâtre de la Manufacture lève le voile sur sa prochaine saison

Le mardi 16 juin, le Théâtre de la Manufacture dévoilait sa nouvelle saison, qui s’étendra du 20 septembre 2026 au 19 juin 2027. Une programmation dense et plurielle, organisée en deux actes où se croisent créations contemporaines, propositions pour le jeune public et représentations itinérantes, confirmant la volonté de l’institution d’aller à la rencontre d’un public toujours plus large.

Julia Vidit, directrice du Théâtre de la Manufacture, défend avec conviction un théâtre vivant, accessible, capable de rassembler des spectateurs d’horizons variés autour d’expériences sensibles et exigeantes.

Elle rappelle :

« Le théâtre est ouvert pour réunir une assemblée composée de nos singularités, nourrie de nos drames, nos joies, nos colères, nos peurs, nos rêves. C’est à ce groupe toujours renouvelé, composé d’inconnu·e·s, que les artistes s’adressent. Nous ouvrons les portes de mondes faits d’autres langages, d’autres corps et d’autres récits. Sont-ils meilleurs, sont-ils pires ? Dans tous les cas, ils nous entraînent sur des voies libres ou dans des couloirs oppressants ; au loin, il y a tantôt des horizons lumineux, tantôt des impasses inquiétantes. »

Cette nouvelle saison s’annonce ainsi comme un parcours artistique riche et plein de découvertes.

Retrouvez la programmation complète sur : https://www.theatre-manufacture.fr/