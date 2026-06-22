Quiproquos – Le chaos dérisoire – Ed. Delcourt

Quiproquos est une série de recueils de gags de Constance Lagrange, qui se poursuit avec ce deuxième tome intitulé Le chaos dérisoire, paru aux éditions Delcourt, en mai 2026. Une bande dessinée au format carré offrant des situations contemporaines et absurdes, qui permet aussi de prendre du temps pour soi…

Un homme s’exprime, il explique qu’il était très anxieux lorsqu’il était jeune. Mais heureusement, après 20 ans de thérapie et de travail sur soi, il n’est plus jeune !

Un père demande à sa fille si elle sait pourquoi l’eau et l’huile se séparent… La jeune fille, souriante, réplique en posant une question. Elle pense que désormais elle va avoir deux Noëls.

Un homme, avec un CV en main, voit que la femme en face de lui a une expertise en complotisme et mystère. Il lui demande si elle peut élaborer… La femme répond que non. Puis, elle ajoute, en mettant sa main près de la bouche, qu’ils les écoutent…

Ce deuxième tome poursuit avec succès l’exploration des malentendus et des jeux de langage qui font tout le sel de cette série humoristique. À travers une multitude de courts échanges, l’album met en scène des situations du quotidien où les mots sont détournés, interprétés de travers ou exploités avec une logique délicieusement absurde. Chaque strip repose sur une idée simple mais efficace, donnant naissance à des chutes souvent surprenantes et particulièrement amusantes. L’humour fonctionne grâce à la richesse de la langue française et à l’ingéniosité des dialogues, qui multiplient les doubles sens et les incompréhensions. Le dessin épuré accompagne parfaitement cette mécanique comique en laissant toute la place aux répliques. Les aplats de couleurs douces apportent du rythme à l’ensemble et distinguent les différentes saynètes. Une bande dessinée légère et rafraîchissante, idéale pour savourer quelques pages à la fois et s’offrir de nombreux sourires au fil des gags.

Le chaos dérisoire est le deuxième tome de Quiproquos, des éditions Delcourt, qui enchaîne les situations absurdes et les jeux de mots malicieux à travers une multitude de saynètes. L’humour, porté par des quiproquos ingénieux et un dessin épuré, déclenche de nombreux sourires au fil des pages. La lecture légère, rafraîchissante et pleine de bonne humeur, parfaite pour s’accorder une parenthèse qui fait du bien.

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