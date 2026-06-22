Mon océan d’amour – Ed. Glénat jeunesse

Mon océan d’amour est un album jeunesse cartonné, aux découpes originales, de Bryony Clarkson et Harriet Evans, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mai 2026. Un livre tout-carton, à découpes, qui vient célébrer l’amour parental, entre tendresse et joie du quotidien à voir son enfant grandir, rêver, s’épanouir…

Dans l’immensité de l’océan, une tortue fait un câlin à son tout-petit. Un moment complice et tendre, qui vient révéler le secret d’une maman. Elle le garde bien précieusement, depuis la naissance de son enfant. L’océan a beau être immense, son amour pour son petit est encore plus grand ! Le deuxième double page présente également une grande illustration, deux hippocampes le long d’un banc de sable doré. Le parent semble expliquer à son petit que tout comme les bancs de sable s’étendent en d’innombrables grains d’or, il est, à ses yeux, le plus inestimable de tous les trésors. Ainsi, cette tendre déclaration se termine sur la troisième double page. Elle révèle un rapprochement entre les deux hippocampes, et laissant apparaître deux poissons clowns. Le petit poisson-blagueur explore le monde de son regard curieux… Aux yeux du parent, rien n’a autant de valeur que de voir son enfant heureux.

Le livre jeunesse invite les tout-petits à plonger dans un univers tendre et réconfortant, peuplé d’animaux marins attachants et de doux élans d’affection. Les pages cartonnées, solides et adaptées aux petites mains, se distinguent par de jolies découpes. Celles-ci éveillent la curiosité et enrichissent l’expérience de lecture. Le texte, porté par des rimes harmonieuses, apporte rythme et musicalité tout en célébrant les petits bonheurs du quotidien. Une grande douceur se dégage des mots empreints de bienveillance, qui accompagnent les découvertes et l’émerveillement de l’enfance. La relation entre l’adulte et l’enfant occupe une place centrale, à travers des messages rassurants et affectueux. Les illustrations, mêlant avec délicatesse dessin et collages, composent un univers lumineux et plein de charme. L’album offre un moment de partage chaleureux, propice aux câlins, à la complicité et à l’expression des émotions.

Mon océan d’amour est un album jeunesse cartonné plein de tendresse, des éditions Glénat jeunesse. Un livre qui invite à découvrir les animaux marins, ainsi que la relation unique et tendre qui lie un parent à son enfant. Un album aux découpes fabuleuses qui invitent à aller toujours plus loin.

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