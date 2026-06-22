40 recettes de sardines – Ed. Larousse

40 recettes de sardines est un petit livre culinaire, des éditions Larousse, paru en avril 2026, qui invite à faire le plein de protéines et d’oméga-3. Un super aliment à cuisiner et à retrouver à travers une quarantaine de recettes pour varier les plaisirs au quotidien et découvrir toutes les vertus de ce petit poisson !

Le petit livre, aux pages rigides, débute avec un sommaire complet, qui propose des recettes pour l’apéro, pour le repas et pour des sardines fraîches. Avant de retrouver les quarante recettes, une introduction propose de découvrir la sardine en boîte, un super-aliment au quotidien ! La sardine en boîte, longtemps cantonnée aux fonds des placards, mérite aujourd’hui toute sa place. Elle pourrait devenir un indispensable de la cuisine, car elle est simple, savoureuse et nourrissante ! La sardine en boîte coche toutes les cases d’une alimentation à la fois gourmande et saine. Une simple boîte regorge d’oméga-3, de protéines et de vitamines B et D. Ainsi, pour ne pas se lasser de ce super-aliment, l’autrice, Séverine Augé, propose différentes recettes pour déguster et savourer cette boîte de sardines.

Le livre petit mais très complet offre à découvrir et à déguster les bienfaits de la sardine en boîte ! Ainsi, après quelques informations et explications autour de ce super-aliment, une quarantaine de recettes sont à découvrir et concocter. C’est avec l’apéritif, devenu incontournable et tendance, que débute cette découverte culinaire. Des toasts, empanadas, onigiris, rillettes et bien d’autres recettes encore sont présentées. Ces dernières restent faciles à suivre, avec des étapes définies, pour réaliser parfaitement le plat suggéré. Le nombre de parts, les temps de préparation, cuisson, repos sont également à retrouver, tout comme la liste des ingrédients. Des astuces viennent par moments ponctuer les recettes, offrant des informations supplémentaires, entre conseils et variantes. Des photographies alléchantes complètent l’ouvrage, suggérant de jolis plats gourmands, avec une belle mise en place.

40 recettes de sardines est un petit livre culinaire intéressant, bienfaisant et gourmand, des éditions Larousse. Un ouvrage qui présente le super-aliment qu’est la sardine en boîte, ainsi qu’une quarantaine de recettes pour varier les plaisirs au quotidien, sans jamais se lasser de ce petit poisson !

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