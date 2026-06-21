Léonard – Génialement vôtre ! – Ed. Le Lombard

Léonard revient avec un cinquante-septième tome, intitulé Génialement vôtre !, paru aux éditions Le Lombard, en mai 2026. Une bande dessinée pleine d’humour de Zidrou et Turk, qui présente les aventures mouvementées de Basile, disciple de Léonard, le génie.

Dans la cuisine, Léonard est heureux de retrouver sa famille pour le petit-déjeuner. Mathurine remercie le maître de lui avoir offert ce crêpeshow 2.0, pour la fête des femmes de ménage. En effet, le robot s’active à faire la pâte à crêpes, à les faire cuire, sauter, avant de les ramener à table, pour tout le monde. Léonard explique à Mathurine qu’il faut pour cela remercier Mozzarella. La petite féministe en herbe a tanné son père des semaines durant pour qu’il puisse mettre au point ce robot. Mozzarella se prépare pour aller à l’école. Son père lui souhaite une belle journée avant l’heure de sa petite gymnastique matinale. Puis, il s’empresse de monter les escaliers pour lever Basile de son lit. Mais le jeune homme réplique qu’il ne veut pas. Au-dessus de son lit, une pancarte indique « en grève ! ».

Ce cinquante-septième tome perpétue avec entrain l’esprit déjanté qui fait le succès de la série depuis des décennies. Autour d’une succession de gags plus ou moins courts, le célèbre inventeur multiplie les créations improbables, farfelues ou plus inspirées, tandis que le malheureux Basile demeure le principal cobaye de ces expériences souvent catastrophiques. Derrière l’humour bon enfant et les situations absurdes se glissent toutefois quelques clins d’œil à des sujets contemporains tels que l’écologie, les nouvelles technologies ou encore l’évolution des rôles au sein de la société. Les relations entre les différents personnages gagnent également en importance, notamment à travers la place privilégiée accordée à Mozzarella face à un disciple régulièrement malmené. Le dessin de Turk conserve toute son efficacité grâce à une grande lisibilité, des décors soignés et des expressions particulièrement réussies. L’album reste divertissant mêlant fantaisie, satire légère et humour intemporel avec une énergie toujours intacte.

Génialement vôtre ! est le cinquante-septième tome de la série humoristique Léonard, des éditions Le Lombard. Un album qui enchaîne les gags, offrant des aventures improbables pour le génie et son disciple, ainsi que le reste de la famille.

Un album à retrouver aussi sur Amazon