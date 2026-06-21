Avec le printemps fleurit l’amour – Ed. MoonLight

Avec le printemps fleurit l’amour est un manga, un Boys love, des éditions Delcourt –Tonkam, de la collection MoonLight, paru en mai 2026. Un manga de Ocha, qui présente l’histoire d’un premier amour entre un beau garçon très discret et un étudiant simple et timide.

Akashi se retrouve à genoux lorsqu’un jeune homme s’approche pour lui demander si tout va bien. Entre l’adaptation difficile à la vie étudiante, la perte récente d’un portefeuille reçu en cadeau pour son entrée à l’université et l’émotion suscitée par cette rencontre inattendue, les larmes montent sans qu’il parvienne réellement à en comprendre la raison. Après avoir expliqué sa mésaventure, Akashi tente de rassurer son interlocuteur et minimise la situation, malgré son trouble évident. Persuadé d’avoir affaire à quelqu’un de simplement embarrassé, le jeune homme propose pourtant son aide avec insistance afin de retrouver l’objet perdu. Refusant d’abord de déranger un inconnu, Akashi finit par écouter cette offre bienveillante. Derrière cet incident anodin se cache en réalité une inquiétude plus profonde : celle de ne pas réussir à trouver sa place dans ce nouvel environnement universitaire ni à nouer les amitiés espérées.

Le manga propose une romance tendre et lumineuse portée par la rencontre de deux étudiants aux personnalités très différentes. Dans le décor apaisant de Kyoto, Akashi découvre une nouvelle vie universitaire lorsqu’un lien particulier se tisse peu à peu avec Tôma, jeune homme discret et difficile à décrypter. Les sentiments naissent avec délicatesse au fil de moments simples, de promenades et d’échanges du quotidien, sans artifices ni grands rebondissements. Le contraste entre l’enthousiasme spontané d’Akashi et la réserve de Tôma apporte une belle profondeur à leur relation, qui évolue avec naturel et sincérité. L’ouvrage aborde également des thèmes sensibles tels que l’acceptation de soi, la confiance en ses émotions et l’importance d’être compris pour ce que l’on est réellement. Les dessins élégants et expressifs renforcent l’atmosphère douce et printanière du récit. Une lecture réconfortante, pleine de sensibilité, qui célèbre avec justesse l’éclosion des premiers sentiments.

Avec le printemps fleurit l’amour est un manga sincère et tendre de la collection MoonLight, des éditions Delcourt-Tonkam. Un récit touchant, plein d’émotions, qui présente la romance entre deux jeunes étudiants. Un Boys love réconfortant, qui met aussi en avant l’acceptation de soi, la confiance, les émotions…

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