Toi et moi – Ed. Glénat jeunesse

Toi et moi est un livre animé, offrant la plus belle des déclarations, des éditions Glénat jeunesse, paru en mai 2026. Un livre cartonné, de Nicola Edwards et Sébastien Braun, qui suggère un livre à jouer, à raconter et à manipuler par les tout-jeunes lecteurs.

Dès la couverture, une animation permet de faire bouger un ourson joyeux, dans les bras de son papa. Une scène pleine de tendresse, qui attise la curiosité et invite à découvrir l’histoire. Ainsi, le livre s’ouvre sur une première double page, qui présente une belle illustration. L’ourson semble entraîner son papa vers l’horizon. Le texte, quant à lui, présente les pensées du parent, entre tendresse et bienveillance. Il aime à penser que l’avenir leur appartient, et qu’il leur faut explorer le monde. Aussi, quel que soit le chemin pour grandir, le papa l’accompagnera à chaque seconde. Une tirette permet de modifier le paysage, suggérant un lever de soleil et un petit lapin qui fait son apparition, derrière un rocher. La prochaine double page présente une nouvelle grande illustration. Les deux ours profitent d’un moment de jeu dans la mare. Entre baignade et éclaboussures, la joie de vivre se fait ressentir.

Le livre jeunesse célèbre avec beaucoup de douceur le lien unique qui unit un parent et son enfant. À travers un texte délicatement écrit en rimes, chaque page évoque les instants partagés, les découvertes du quotidien et l’affection qui grandit au fil du temps. Les illustrations, d’une grande finesse, mettent en scène de tendres ours aux expressions touchantes dans un univers rempli de douceur. Les teintes apaisantes renforcent l’atmosphère chaleureuse de cette jolie déclaration d’amour familiale. Conçu en carton épais, l’ouvrage résiste parfaitement aux manipulations répétées des plus jeunes lecteurs. Des glissières à actionner révèlent de petites surprises et transforment la lecture en moment de jeu et d’éveil. Entre album animé, histoire à partager et objet à explorer avec les mains, l’ouvrage tendre et réconfortant accompagne avec délicatesse les premiers instants de lecture.

Toi et moi est un album jeunesse cartonné, plein de tendresse, des éditions Glénat jeunesse. De magnifiques illustrations et des scènes pleines de tendresse accompagnent cette douce déclaration d’amour entre un parent et son enfant. Les animations à manipuler ajoutent une dimension ludique et réservent de jolies surprises à chaque page.

Un livre jeunesse à retrouver aussi sur Amazon