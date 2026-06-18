Orgueil et Préjugés – Un an après – Éditions Jungle

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Alors qu’Elizabeth et Jane semblent promises à des jours heureux à la fin du célèbre roman de Jane Austen, qu’est-il advenu des autres sœurs Bennet ? C’est à cette question que répond Orgueil et Préjugés, un an après, publié le 28 mai 2026 aux Éditions Jungle.(+14)

Mrs Bennet ne rate jamais une occasion de jouer les marieuses professionnelles pour ses filles ! Mais son insistance ne fait que renforcer les réticences de Mary et Kitty. Quant à Lydia, elle est désormais mariée elle aussi. Lorsque la préparation d’un voyage vers Pemberley s’impose, les retrouvailles d’une partie de la famille prennent rapidement une tournure inattendue, passant de moments chaleureux à des situations plus dramatiques…

Le décor

Une réception…

Mary tente tant bien que mal de jouer du piano. Comme à son habitude, elle sait que sa prestation ne fera probablement pas l’unanimité et que les critiques ne tarderont pas à tomber. Pourtant, cette fois, personne ne semble vraiment l’écouter. Les conversations couvrent sa musique et la jeune femme finit par quitter le clavier, frustrée !

C’est alors que Mrs Bennet surgit dans la pièce avec son enthousiasme habituel. Elle a trouvé un prétendant pour sa fille et tient absolument à organiser une rencontre immédiate. Mary se laisse entraîner malgré elle dans un salon voisin où l’attend un homme d’un certain âge.

Les présentations sont rapides, mais le courant est loin de passer !! Entre son récent veuvage et son empressement à retrouver une épouse pour assurer sa descendance, le prétendant ne marque aucun point auprès de la jeune femme. Trop âgé à son goût, trop pressé surtout !

Après cette entrevue laborieuse, Mary rejoint sa soeur, Kitty sur un balcon afin de lui raconter sa mésaventure. Aussi jolie qu’une fleur dans un jardin, sa sœur ne semble pourtant pas davantage apprécier les mondanités de cette réception…

Le point sur la BD

Nous avions quitté l’adaptation d’Orgueil et Préjugés sur une conclusion satisfaisante, sans réellement savoir ce que l’avenir réservait aux autres sœurs Bennet. Avec Un an après, Giulia Adragna relève le défi d’imaginer une suite crédible à l’œuvre de Jane Austen.

L’autrice parvient à réinventer l’esprit du roman original tout en développant sa propre vision. Les personnages conservent leur personnalité et leur psychologie, mais évoluent de façon naturelle au fil des événements. Mary, longtemps restée dans l’ombre de ses sœurs, devient ici le véritable cœur du récit. Son manque de confiance, ses hésitations et ses aspirations offrent un regard nouveau sur la famille Bennet.

Au-delà des intrigues sentimentales, Giulia Adragna aborde plusieurs thématiques étonnamment modernes. Il est question de liberté individuelle, de confiance en soi, du droit de choisir sa propre voie, mais aussi de l’orientation amoureuse ou encore du désir, ou non, de fonder une famille. Ces sujets sont traités avec suffisamment de subtilité pour ne jamais trahir l’époque tout en résonnant avec des préoccupations très actuelles.

Côté dessin, le style de l’autrice pourra diviser. Très inspiré de l’animation et de l’esthétique Disney, il apporte beaucoup de douceur et d’expressivité aux personnages, ainsi que les couleurs douces. Certaines planches m’ont toutefois parfois un peu perdue sur les personnages. Cela n’enlève rien au charme général de l’ensemble, porté par un univers élégant et agréable à parcourir !

Conclusion

Orgueil et Préjugés, un an après est une suite libre mais bien pensée. Sans chercher à copier Jane Austen, Giulia Adragna imagine avec respect ce que pourraient devenir ces personnages une fois le célèbre roman refermé. Entre histoires de cœur, drame, et choix de vie, cette revisite offre un regard intéressant sur des héroïnes qui refusent de se laisser enfermer dans les attentes des autres ! Une lecture agréable, aux Éditions Jungle, qui permet de retrouver avec plaisir une réinterprétation de l’univers de Jane Austen, tout en respectant son esprit avant-gardiste de l’époque !