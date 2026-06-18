Les mystères de Hobtown – L’ermite maudit

La série Les mystères de Hobtown, des éditions Delcourt, se poursuit avec ce deuxième tome intitulé L’ermite maudit, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Kris Bertin et Alexander Forbes, qui offre ici un huis clos angoissant et une enquête traumatisante.

Pauline est en train de peindre tranquillement. Mais elle est interrompue, sa professeure explique que le cours est terminé depuis dix minutes. Pauline ne s’est pas rendue compte du temps qui passait. Elle a presque fini son tableau. Sa professeure trouve qu’il est très beau, elle est heureuse de voir que la jeune fille s’intéresse à quelque chose. Mais, elle lui rappelle que c’est l’heure du dîner et qu’il lui faut partir. Pauline réalise qu’elle est en retard pour la réunion. Elle sort en courant, laissant le matériel à ranger à sa professeure. Peu de temps après, Pauline arrive en retard à la réunion du club des détectives. Elle salue ses amis. Dana reprend, affirmant que le Propeller Club s’est reformé. Elle suggère de les surveiller, en lisant leur journal. Sam poursuit, en expliquant que rien ne porte à croire qu’ils savent où se trouve son père ou son ravisseur…

La bande dessinée poursuit avec brio les aventures du club des détectives amateurs de Hobtown dans une atmosphère aussi fascinante qu’inquiétante. Derrière les murs d’un pensionnat isolé, d’un imposant château chargé d’histoire, une étrange machination se met progressivement en place, mêlant mystère, horreur et enquête. Les jeunes protagonistes se retrouvent confrontés à des événements troublants qui remettent en question les apparences et révèlent de sombres secrets hérités du passé. L’enquête met de côté une partie de l’équipe, ne présentant que Pauline et Brennan dans cette aventure surnaturelle. Le récit développe habilement des thématiques liées à la manipulation, à la transmission des traumatismes et aux dérives idéologiques, tout en conservant un rythme captivant. Le dessin en noir et blanc renforce l’ambiance oppressante et plonge chaque scène dans une tension constante. Entre roman d’aventures, récit fantastique et thriller horrifique, l’album singulier offre une lecture immersive, surprenante et particulièrement marquante.

L’ermite maudit est le deuxième tome de la série Les mystères de Hobtown, des éditions Delcourt. Un album qui présente un huis clos aussi inquiétant que fascinant, une enquête bien menée, entre manipulation et surnaturelle. Deux des membres du club de détectives amateurs de Hobtown sont ainsi mis en avant dans cet album, à la narration travaillée.

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